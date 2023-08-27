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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Бёрнли
0:2
Первый тайм: 45'
Астон Вилла
0'
0:1
8' Гол
Кэш Мэтти
0:2
20' Гол
Кэш Мэтти
39' Желтая карточка
Каллен Джош

Ход матча

8'
0:1
Кэш Мэтти
(Уоткинс Олли)
20'
0:2
Кэш Мэтти
(Диаби Мусса)
39'
Каллен Джош
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Бёрнли 14.4% (17)
X 25.4% (30)
Астон Вилла 60.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Астон Вилла
30.00
9.92
2.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
2
О'Ши
Дара
44
Делькруа
Ханнес
10
Бенсон
Манюэль
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
25
Ольсен
Робин
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
2
Кэш
Мэтти
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
19
Диаби
Мусса
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
Бёрнли
4-4-2
Астон Вилла
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Астон Вилла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КC
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэш Мэтти 2 0.67
Бэйли Леон 1 0.33
Диаби Мусса 1 0.33
Макгинн Джон 1 0.33
Дуран Джон 1 0.33
Соарес Дуглас 1 (1) 0.33
Уоткинс Олли 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зарури Анасс 0 1
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Бёрнли
Астон Вилла

Точный счет

0:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бёрнли
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Вест Хэм Боуэн Джаррод 2 (1)
Вест Хэм Антонио Майкл 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Удар от ворот произведет Астон Вилла
  • 44'
    Зеки Амдуни не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 42'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бёрнли 14.4% (17)
    X 25.4% (30)
    Астон Вилла 60.2% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Астон Вилла
    30.00
    9.92
    2.31
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бёрнли 0:2 Астон Вилла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Астон Вилла

    Исход игры
    Бёрнли
    14.4% (17)
    Ничья
    25.4% (30)
    Астон Вилла
    60.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    41.5% (49)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    0:1 Астон Вилла
    8.5% (10)
    2:1 Бёрнли
    6.8% (8)
    1:3 Астон Вилла
    5.1% (6)
    1:0 Бёрнли
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Астон Вилла
    1.7% (2)
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