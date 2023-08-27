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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 21591 Главный судья: Солсбери Майкл
Бёрнли
1:3
Конец матча
Астон Вилла
0'
0:1
8' Гол
Кэш Мэтти
0:2
20' Гол
Кэш Мэтти
39' Желтая карточка
Каллен Джош
45' Желтая карточка
Берге Сандер
1:2
47' Гол
Фостер Лайл
1:3
61' Гол
Диаби Мусса
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Кэш Мэтти
(Уоткинс Олли)
20'
0:2
Кэш Мэтти
(Диаби Мусса)
39'
Каллен Джош
 
45'
Берге Сандер
 
46'
Гудмундссон Йоханн
Бенсон Манюэль
 
47'
Фостер Лайл
(Гудмундссон Йоханн)
1:2
61'
1:3
Диаби Мусса
(Динь Люка)
68'
Ремзи Аарон
Берге Сандер
 
68'
Редмонд Натан
Колеошо Лука
 
73'
 
Дзаньоло Николо
Диаби Мусса
81'
 
Траоре Бертран
Динь Люка
81'
Родригес Джей
Фостер Лайл
 
81'
Ларсен Якоб-Бруун
Амдуни Зеки
 
86'
 
Дуран Джон
Уоткинс Олли
86'
 
Тилеманс Юри
Соарес Дуглас

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 578 Количество передач 447
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бёрнли 14.4% (17)
X 25.4% (30)
Астон Вилла 60.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
2
О'Ши
Дара
44
Делькруа
Ханнес
10
Бенсон
Манюэль
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
25
Ольсен
Робин
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
2
Кэш
Мэтти
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
19
Диаби
Мусса
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
Бёрнли
4-4-2
Астон Вилла
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Астон Вилла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КC
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 1 0.5
Гудмундссон Йоханн 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 2 0.67
Кэш Мэтти 2 0.67
Бэйли Леон 1 0.33
Макгинн Джон 1 0.33
Дуран Джон 1 0.33
Соарес Дуглас 1 (1) 0.33
Уоткинс Олли 0 0
Динь Люка 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зарури Анасс 0 1
Каллен Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Бёрнли
Астон Вилла

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
11.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Манчестер Сити Родри Эрнандес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Бёрнли 14.4% (17)
    X 25.4% (30)
    Астон Вилла 60.2% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 1:3 Астон Вилла

    Исход игры
    Бёрнли
    14.4% (17)
    Ничья
    25.4% (30)
    Астон Вилла
    60.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    41.5% (49)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    0:1 Астон Вилла
    8.5% (10)
    2:1 Бёрнли
    6.8% (8)
    1:3 Астон Вилла
    5.1% (6)
    1:0 Бёрнли
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Астон Вилла
    1.7% (2)
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