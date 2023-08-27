Тур: 3. Стадион: Терф Мур. Зрители: 21591 Главный судья: Солсбери Майкл
1:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКэш Мэтти
0:2
20' ГолКэш Мэтти
39' Желтая карточкаКаллен Джош
45' Желтая карточкаБерге Сандер
1:2
47' ГолФостер Лайл
1:3
61' ГолДиаби Мусса
90'+6
Ход матча
8'
0:1
20'
0:2
39'
45'
47'
61'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
578 Количество передач 447
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
25
Ольсен
Робин
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Астон Вилла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|1
|0.5
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|2
|0.67
|Кэш Мэтти
|2
|0.67
|Бэйли Леон
|1
|0.33
|Макгинн Джон
|1
|0.33
|Дуран Джон
|1
|0.33
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.33
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зарури Анасс
|0
|1
|Каллен Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2
Результаты матчей
Бёрнли
Астон Вилла
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:3 Астон Вилла
Исход игры
Бёрнли
14.4% (17)
Ничья
25.4% (30)
Астон Вилла
60.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
41.5% (49)
1:1 Ничья
22% (26)
0:1 Астон Вилла
8.5% (10)
2:1 Бёрнли
6.8% (8)
1:3 Астон Вилла
5.1% (6)
1:0 Бёрнли
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Астон Вилла
1.7% (2)
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