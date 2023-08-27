Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Зеки Амдуни нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Берге Сандер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Зеки Амдуни не смог попасть в створ ударом издали

43' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Бёрнли

33' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Делькруа Ханнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Карлос Диего Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Динь Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Бёрнли

22' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Г О О О О Л - Кэш Мэтти забивает с правой ноги!

20' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Колеошо Лука не смог попасть в створ ударом издали

8' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Динь Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бенсон Манюэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Бенсон Манюэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.