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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Майнц
0:0
Первый тайм: 15'
Айнтрахт Фр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 114
Майнц 26.3% (30)
X 43% (49)
Айнтрахт Фр 30.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Айнтрахт Фр
2.80
3.79
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Ван
дер
Берг
Сепп
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
7
Чхэ-Сон
Ли
II
44
Вайпер
Нельсон
1
Трапп
Кевин
4
Кох
Робин
5
Смолчич
Хрвое
3
Пачо
Вильям
36
Кнауфф
Ансгар
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
6
Якич
Кристиян
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
9
Коло-Муани
Рандаль
Майнц
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Айнтрахт Фр

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.75
1.04

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каси Антони 1 0.5
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Макс Филипп 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Бо 1 0
Да Коста Данни 1 0
Кор Доминик 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 1 0
Якич Кристиян 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1

Результаты матчей

Майнц
Айнтрахт Фр

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Майнц
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Майнц
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Байер Л Та Джонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Байер Л Бонифасе Виктор 2
Майнц Свенссон Бо 1
Весь список
  • 14'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 13'
    Майнц контролирует мяч.
  • 13'
    Лайч Максим возвращается на поле.
  • 13'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 13'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лайч Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 12'
    Лайч Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Айнтрахт Фр начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Майнц 26.3% (30)
    X 43% (49)
    Айнтрахт Фр 30.7% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    2.80
    3.79
    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Майнц
    26.7% (31)
    Ничья
    43.1% (50)
    Айнтрахт Фр
    30.2% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (42)
    1:2 Айнтрахт Фр
    20.7% (24)
    2:1 Майнц
    17.2% (20)
    1:0 Майнц
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    6.9% (8)
    0:1 Айнтрахт Фр
    5.2% (6)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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    Майнц
    Айнтрахт Фр
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