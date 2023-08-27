Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Сегодняшная посещаемость составляет 33305 болельщиков

89' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

84' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Майнц

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Майнц

77' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Кор Доминик нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

75' Кор Доминик получил желтую карточку от судьи

75' Хорошую попытку сделал Стах Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Груда Брайан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Дино Топпмеллер получил желтую карточку от судьи

72' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Лайч Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Лайч Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Фернандес Эдимилсон пробил со штрафного прямо в стенку

64' Матч возобновлен

63' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Майнц

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Майнц

58' Мармуш Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Мармуш Омар пробил со штрафного прямо в стенку

55' Рефери не любит споров - именно за это Фернандес Эдимилсон сейчас получил желтую

55' Удар от ворот произведет Майнц

55' Оооо... вот это был удар! Коло-Муани Рандаль должен был забить с этой позиции.

54' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Стах Антон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

53' Каси Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Оооо... вот это был удар! Баррейро Леандро должен был забить с этой позиции.

52' Баррейро Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Мвене Филлипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кнауфф Ансгар получил желтую карточку от судьи

48' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника