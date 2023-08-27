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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 33305 Главный судья: Данкерт Бастиан
Майнц
1:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
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Кох Робин
1:0
25' Гол
Ли Чхэ-Сон
32' Желтая карточка
Кох Робин
49' Желтая карточка
Кнауфф Ансгар
55' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
61' Вторая желтая карточка
Кнауфф Ансгар
73' Желтая карточка
Dino Toppmoeller
75' Желтая карточка
Кор Доминик
86' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
1:1
90' Гол
Мармуш Омар
90' Желтая карточка
Мармуш Омар
90' Желтая карточка
Свенссон Бо
90'+7
1:1. Гол Омара Мармуха (видео). ...
1:0. Гол Чжа-Суна Ли (видео). Че...

Ход матча

23'
 
Кох Робин
25'
Ли Чхэ-Сон
1:0
32'
 
Кох Робин
49'
 
Кнауфф Ансгар
55'
Фернандес Эдимилсон
 
61'
 
Кнауфф Ансгар
70'
Ханше-Ольсен Андреас
Лайч Максим
 
70'
Груда Брайан
Вайпер Нельсон
 
70'
 
Бута
Якич Кристиян
70'
 
Эбимбе Эрик
Коло-Муани Рандаль
73'
 
Dino Toppmoeller
75'
Кор Доминик
 
78'
Да Коста Данни
Мвене Филлипп
 
78'
Рихтер Марко
Ли Чхэ-Сон
 
79'
Бель Штефан
Фернандес Эдимилсон
 
80'
 
Ленц Кристофер
Смолчич Хрвое
81'
 
Нганкам Жессик
Макс Филипп
83'
 
Ааронсон Пакстен
Гётце Марио
86'
Ван дер Берг Сепп
 
90'
1:1
Мармуш Омар
(Эбимбе Эрик)
90'
 
Мармуш Омар
90'
Свенссон Бо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 305 Количество передач 369
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Майнц 26.7% (31)
X 43.1% (50)
Айнтрахт Фр 30.2% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Ван
дер
Берг
Сепп
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
7
Чхэ-Сон
Ли
II
44
Вайпер
Нельсон
1
Трапп
Кевин
4
Кох
Робин
5
Смолчич
Хрвое
3
Пачо
Вильям
36
Кнауфф
Ансгар
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
6
Якич
Кристиян
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
9
Коло-Муани
Рандаль
Майнц
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Айнтрахт Фр

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.75
1.04

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 1 0.5
Каси Антони 1 0.5
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Мармуш Омар 1 0.5
Макс Филипп 0 0
Эбимбе Эрик 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Да Коста Данни 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 1 1
Кох Робин 2 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Мармуш Омар 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1

Результаты матчей

Майнц
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Майнц
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Бавария
 3:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 1:3 Заявка 2 0 1 1 5 - 7 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бавария
 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аугсбург
 1:3 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аугсбург
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Майнц Кор Доминик 2
Айнтрахт Фр Кох Робин 2
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    Прогнозы 116
    Майнц 26.7% (31)
    X 43.1% (50)
    Айнтрахт Фр 30.2% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Майнц
    26.7% (31)
    Ничья
    43.1% (50)
    Айнтрахт Фр
    30.2% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (42)
    1:2 Айнтрахт Фр
    20.7% (24)
    2:1 Майнц
    17.2% (20)
    1:0 Майнц
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    6.9% (8)
    0:1 Айнтрахт Фр
    5.2% (6)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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