Тур: 2. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 33305 Главный судья: Данкерт Бастиан
1:1
Конец матча
0'
23' Undefined phrase: football_event_Кох Робин
1:0
25' ГолЛи Чхэ-Сон
32' Желтая карточкаКох Робин
49' Желтая карточкаКнауфф Ансгар
55' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
61' Вторая желтая карточкаКнауфф Ансгар
73' Желтая карточкаDino Toppmoeller
75' Желтая карточкаКор Доминик
86' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
1:1
90' ГолМармуш Омар
90' Желтая карточкаМармуш Омар
90' Желтая карточкаСвенссон Бо
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
25'
1:0
32'
49'
61'
70'
73'
75'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
305 Количество передач 369
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Айнтрахт Фр
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.75
1.04
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
51
86
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.5
|Каси Антони
|1
|0.5
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|Мармуш Омар
|1
|0.5
|Макс Филипп
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Бо
|2
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнауфф Ансгар
|1
|1
|Кох Робин
|2
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Результаты матчей
Майнц
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Майнц
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|3
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|2 (1)
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Майнц
26.7% (31)
Ничья
43.1% (50)
Айнтрахт Фр
30.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
20.7% (24)
2:1 Майнц
17.2% (20)
1:0 Майнц
6.9% (8)
2:2 Ничья
6.9% (8)
0:1 Айнтрахт Фр
5.2% (6)
2:3 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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