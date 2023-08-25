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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 7.
Енисей
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 50
Енисей 58% (29)
X 34% (17)
СКА-Хабаровск 8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
СКА-Хабаровск
2.30
3.25
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
СКА-Хабаровск

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПЛ
4:3
К
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.55
0.5

Среднее время на гол

58
180

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.52
0.83

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

59
108

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стежко Виталий 2 0.33
Иванов Егор 1 0.17
Орлов Антон 1 0.17
Канаплин Александр 1 0.17
Окладников Андрей 1 0.17
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.5
Кожемякин Олег 2 0.33
Алиев Саид 1 0.17

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Кичин Валерий 1 1
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Бардыбахин Вячеслав 1 0
Канаплин Александр 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 2 0
Бавин Юрий 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Петров Илья 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Покидышев Николай 1 0
Яо Жан Шарль I 1 0

Результаты матчей

Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Енисей
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
5
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0
Енисей - Ленинградец 0:1 ФК Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0

Результаты матчей

Енисей
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Енисей
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Алания
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
3.
Сокол
 Заявка 6 4 1 1 6 - 6 13
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
9.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Родина Москва
 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
14.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Ленинградец
 Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
6.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
7.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Арсенал Тула Померко Алексей 3
Сокол Сасин Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 2 дня 4 часа 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Енисей 58% (29)
    X 34% (17)
    СКА-Хабаровск 8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.30
    3.25
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Енисей - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Енисей
    58% (29)
    Ничья
    34% (17)
    СКА-Хабаровск
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (15)
    2:1 Енисей
    30% (15)
    1:0 Енисей
    22% (11)
    1:2 СКА-Хабаровск
    4% (2)
    0:1 СКА-Хабаровск
    4% (2)
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    Енисей
    СКА-Хабаровск
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