Тур: 7.
Позже
История личных встреч
Енисей
СКА-Хабаровск
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Среднее время на гол
60
76
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.55
0.5
Среднее время на гол
58
180
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.52
0.83
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
59
108
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стежко Виталий
|2
|0.33
|Иванов Егор
|1
|0.17
|Орлов Антон
|1
|0.17
|Канаплин Александр
|1
|0.17
|Окладников Андрей
|1
|0.17
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|3
|0.5
|Кожемякин Олег
|2
|0.33
|Алиев Саид
|1
|0.17
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|3
|0
|Кичин Валерий
|1
|1
|Масловский Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0
|Канаплин Александр
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Бегун Дмитрий
|2
|0
|Петров Илья
|1
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Покидышев Николай
|1
|0
|Яо Жан Шарль I
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Енисей
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
5
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
4
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0
Енисей - Ленинградец 0:1 ФК Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0
Результаты матчей
Енисей
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Енисей
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|3
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Арсенал Тула
|Померко Алексей
|3
|Сокол
|Сасин Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Енисей - СКА-Хабаровск
Исход игры
Енисей
58% (29)
Ничья
34% (17)
СКА-Хабаровск
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (17)
Меньше
63.04% (29)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (15)
2:1 Енисей
30% (15)
1:0 Енисей
22% (11)
1:2 СКА-Хабаровск
4% (2)
0:1 СКА-Хабаровск
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!