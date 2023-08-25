Тур: 6. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Балтика
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|3 (1)
|0.6
|Салтыков Никита
|2
|0.4
|Ежов Роман
|1 (1)
|0.2
|Рассказов Николай
|1
|0.2
|Карпицкий Егор
|1
|0.2
|Бейл Гленн
|1
|0.2
|Костанца Фернандо
|1
|0.2
|Хубулов Владимир
|1
|0.2
|Бабкин Сергей
|1
|0.2
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|1
|0.2
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.2
|Кузьмин Максим
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Радмановац Никола
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
1
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
1
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1
Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Балтика
Точный счет
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Факел
|Марков Евгений
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Балтика
Исход игры
Крылья Советов
81.4% (57)
Ничья
2.9% (2)
Балтика
15.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (43)
Меньше
24.56% (14)
Обе команды забьют
Да
77.19% (44)
Нет
22.81% (13)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
42.9% (30)
1:0 Крылья Советов
11.4% (8)
1:2 Балтика
8.6% (6)
2:0 Крылья Советов
5.7% (4)
2:3 Балтика
4.3% (3)
3:1 Крылья Советов
4.3% (3)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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