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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Балтика
Прогнозы 70
Крылья Советов 81.4% (57)
X 2.9% (2)
Балтика 15.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Балтика
2.12
3.80
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Балтика

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 3 (1) 0.6
Салтыков Никита 2 0.4
Ежов Роман 1 (1) 0.2
Рассказов Николай 1 0.2
Карпицкий Егор 1 0.2
Бейл Гленн 1 0.2
Костанца Фернандо 1 0.2
Хубулов Владимир 1 0.2
Бабкин Сергей 1 0.2
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.2
Мусаев Тамерлан 1 0.2
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Костанца Фернандо 2 0
Рахманович Амер 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Салтыков Никита 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Радмановац Никола 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
1
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1
Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Балтика

Точный счет

3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 70
    Крылья Советов 81.4% (57)
    X 2.9% (2)
    Балтика 15.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Балтика
    2.12
    3.80
    3.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Балтика

    Исход игры
    Крылья Советов
    81.4% (57)
    Ничья
    2.9% (2)
    Балтика
    15.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (43)
    Меньше
    24.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (44)
    Нет
    22.81% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    42.9% (30)
    1:0 Крылья Советов
    11.4% (8)
    1:2 Балтика
    8.6% (6)
    2:0 Крылья Советов
    5.7% (4)
    2:3 Балтика
    4.3% (3)
    3:1 Крылья Советов
    4.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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    Крылья Советов
    Балтика
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