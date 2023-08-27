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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Ньюкасл
1:2
Второй тайм: 90+'
Ливерпуль
0'
6' Желтая карточка
Александер-Арнольд Трент
1:0
25' Гол
Гордон Энтони
28' Красная карточка
Ван Дейк Виргил
51' Желтая карточка
Триппьер Киран
1:1
81' Гол
Нуньес Дарвин
85' Желтая карточка
Нуньес Дарвин
1:2
90' Гол
Нуньес Дарвин

Ход матча

6'
 
Александер-Арнольд Трент
25'
Гордон Энтони
1:0
28'
 
Ван Дейк Виргил
33'
 
Гомес Джо
Диас Луис
51'
Триппьер Киран
 
58'
 
Жота Диогу
Гакпо Коди
58'
 
Эллиотт Харви
Эндо Ватару
72'
Уилсон Каллум
Исак Александр
 
72'
Барнс Харви
Гордон Энтони
 
72'
Лонгстафф Шон
Тонали Сандро
 
77'
 
Куанса Джарелл
Матип Жоэль
77'
 
Нуньес Дарвин
Макаллистер Алексис
81'
1:1
Нуньес Дарвин
82'
Андерсон Эллиот
Жоэлинтон
 
85'
 
Нуньес Дарвин
87'
Таргетт Мэтт
Ботман Свен
 
90'
1:2
Нуньес Дарвин
(Салах Мохамед)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 254 Количество передач 216
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 137
Ньюкасл 23.4% (32)
X 24.8% (34)
Ливерпуль 51.8% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Ливерпуль
2.21
7.80
99.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
Ньюкасл
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Ливерпуль

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 16 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

28 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.64

Среднее время на гол

84
140

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

2.43
1.93

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 0.67
Барнс Харви 1 0.33
Гордон Энтони 1 0.33
Уилсон Каллум 1 0.33
Тонали Сандро 1 0.33
Мёрфи Джейкоб 0 0
Ботман Свен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 0.67
Салах Мохамед 1 0.33
Жота Диогу 1 0.33
Нуньес Дарвин 1 0.33

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Гордон Энтони 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Триппьер Киран 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 1 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Ван Дейк Виргил 0 1
Жота Диогу 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4
Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Ливерпуль

Точный счет

5:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
11.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Манчестер Сити Родри Эрнандес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 2 гола - дубль!
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Дарвин Нуньес!
  • 90'
    Тонким пасом Триппьер выводил на ворота соперника Лонгстаффа, который пробил в касание, но мяч отбил в падении Алиссон.
  • 90'
    Накрутил соперника на фланге Альмирон и прострелил в штрафную, где на опережение сыграл Уилсон и пробил по воротам, но немного неточно.
  • 90'
    Теперь уже Лонгстафф пробил в касание метров с двадцати после паса от Барнса, но мяч оказался в руках голкипера. 
  • 90'
    После поперечного паса от Барнса пробивал из пределов штрафной Альмирон, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня пять минут. Именно столько компенсировал арбитр.
  • 89'
    Мягко забрасывал Гимараэс в штрафную, куда мчался на всех парах Андерсон, но на выходе первым на мяче оказался Алиссон.
  • Замена
    88'
    Вынужденная замена в составе "Ньюкасла" случилась. Вместо травмированного Ботмана на поле появился Мэтт Таргетт.
  • 87'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Ботман повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    86'
    В центре поля Нуньес руками уложил на газон соперника в верховой борьбе. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 85'
    Жота зацепился за мяч в чужой штрафной и покатил поперек на Собослаи, который пробил в касание, но мяч в подкате накрыл Ботман.
  • 84'
    Забросил с центра поля Ботман в штрафную на ход Альмирону, но тому добраться до мяча не позволил Гомес.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Ньюкасла" произошла. Вместо Жоэлинтона свое игровое время получил Эллиот Андерсон.
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Дарвин Нуньес! Вот это да, удалось в меньшинстве отыграться мерсисайдцам. Отличным пасом с центра поля Жота запустил в прорыв Нуньеса, который оторвался от защитника и пробил точно в дальний нижний угол ворот.
  • 81'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Нуньес и покатил поперек на Салаха, но этот пас перехватил в подкате Шёр.
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    • 80'
      Убежал по флангу Барнс в контратаку, сместился в штрафную и пробил по воротам, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Алиссону.
    • 79'
      Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Лонгстаффа, но тот нарушил правила в борьбе против Робертсона.
    • Замена
      78'
      Двойная замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо Макаллистера и Матипа доигрывать встречу будут Куанса и Нуньес.
    • 77'
      С углового навесил на дальнюю штангу Триппьер, но здесь головой пробил Жоэлинтон точно в спину Гомесу.
    • Штанга
      76'
      Прорывался на скорости Альмирон в атаку, сместился к штрафной и пробил по воротам, но гостей от пропущенного гола спасла штанга.
    • 75'
      Отобрал мяч на фланге Эллиотт и навесил на дальнюю штангу, где Жоту на газон уложил Триппьер. Судья не стал назначать пенальти.
    • 74'
      Убежал в контратаку по флангу Барнс и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.
    • Замена
      73'
      Еще одна замена тут же произошла в составе "сорок". Вместо Сандро Тонали игру продолжать будет Шон Лонгстафф.
    • Замена
      72'
      Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Гордона и Исака свое игровое время получили Уилсон и Барнс.
    • 70'
      Мягко забросил в штрафную соперника Эллиотт на ход Салаху, но на выходе Поуп спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 69'
      Собослаи навесил с очередного углового на дальнюю штангу, где пробил головой Гомес, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 68'
      Теперь уже с углового Робертсон навесил на дальнюю штангу, но на выходе Поуп кулаками вынес снаряд за пределы поля.
    • 67'
      Со штрафного навесил на линию вратарской Триппьер. Здесь выиграл верх Ботман и головой пробил крайне неточно.
    • 66'
      На фланге получил Триппьер по ногам от Робертсона. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ньюкасла".
    • 65'
      Горлон сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 64'
      Диагональ исполнял Шёр на фланг, куда забегал Альмирон, но выпустил он сферу за пределы поля в борьбе с защитником.
    • 63'
      Со штрафного навесил Собослаи в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить пробить по воротам. 
    • 62'
      Ушел от соперника по флангу Эллиотт и прострелил в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес на фланг Шёр.
    • 61'
      С углового навесил Собослаи на линию вратарской, но здесь выиграл верх Ботман и вынес сферу головой в центр поля.
    • 60'
      С правого фланга низом отдавал Триппьер в штрафную на Гордона, но тому пробить по воротам не позволил Эллиотт.
    • Замена
      59'
      Двойная замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо Гакпо и Эндо на поле появились Жота и Эллиотт.
    • 58'
      Разыграли угловой "сороки", после чего Гимараэс пробивал с угла штрафной площади, но мяч полетел намного выше перекладины. 
    • 57'
      Диагональ исполнял теперь уже Эндо на ход Гакпо, но того опередил Шёр и головой скинул мяч в руки Поупу.
    • 56'
      Убежал Гордон от соперника по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров тут не смог замкнуть. 
    • 55'
      По флангу забросил Бёрн на ход Жоэлинтону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 54'
      Диагональ исполнял Триппьер на левый фланг, куда забегал Жоэлинтон, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.
    • 53'
      Перехватил сферу на чужой половине поля Гакпо и тут же забросил в штрафную на ход Салаху, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • Желтая карточка
      52'
      В центре поля получил по ногам Макаллистер в грубом подкате от Триппьера. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 51'
      Убегал по левому флангу в атаку Жоэлинтон и отдал в центр на Альмирона, но удар последнего заблокировал Гомес в подкате.
    • 50'
      В центре поля Гакпо получил по ногам в подкате от Жоэлинтона. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".
    • 49'
      После очередного прострела от Гордона пробил в касание с угла вратарской Исак, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 48'
      Продавил соперника по флангу Гордон и прострелил в центр штрафной, но здесь в подкате пас этот прервал Гомес.
    • 47'
      С центра поля забросил Гимараэс в штрафную на ход Гордону, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Матипу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • Угловой
      45'
      Забросил со штрафного Собослаи на дальнюю штангу, куда Гомес забегал, но его опередил Жоэлинтон и вынес мяч головой на угловой. 
    • 45'
      С угла поля Арнольд навесил на дальнюю штангу, но здесь Салах проиграл верховую борьбу за мяч Ботману.
    • 45'
      Отобрал мяч в центре поля Жоэлинтон и тут же отдал на Исака, но судья оставил атаку, зафиксировав фол.
    • 45'
      Подтолкнул соперника на своей половине поля Тонали. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ливерпуля".
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты компенсировал судья к основному времени первого тайм.
    • 44'
      На чужой половине поля Жоэлинтон уложил руками на газон Гакпо, но судья не стал показывать карточку.
    • 43'
      Убегал в атаку по правому флангу вновь Триппьер и подал в центр штрафной, но тут никто из партнеров замкнуть не смог.
    • 42'
      Тонко вырезал с фланга Гимараэс на ход Жоэлинтону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 41'
      Подключил Альмирон тонким пасом по флангу Триппьера, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 40'
      Мог убегать на ворота соперника Исак после заброса дальнего от Тонали, но нарушил он правила в борьбе против Гомеса.
    • 39'
      В центре поля Робертсон получил по ногам в борьбе против Триппьера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".
    • 38'
      После поперечного паса от Триппьера пробил Гордон с линии чужой штрафной, но мяч полетел выше перекладины.
    • Опасный момент
      37'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Гимараэс и вторым касанием пробил по воротам. В фантастическом прыжке Алиссон смог перевести мяч в перекладину, от которой сфера полетела на угловой. Браво голкипер!
    • 36'
      С правого фланга отдавал пас Триппьер в штрафную на ход Тонали, но тому пробить не позволил в подкате Гомес.
    • 35'
      Подхватил мяч на фланге Робертсон и тут же подал на дальнюю штангу, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Поуп.
    • Замена
      34'
      Замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо Луиса Диаса игру продолжать будет Джо Гомес.
    • 33'
      Низом с правого фланга отдавал пас Триппьер на ход Исаку, но прочитал эпизод Эндо и перехватил мяч.
    • 32'
      С угла поля навесил Триппьер на дальнюю штангу, но здесь головой Бёрн пробил точно в руки Алиссону.
    • Угловой
      31'
      Со штрафного Исак попытался закрутить в дальний нижний угол, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.
    • Видеоповтор
      29'
      Долгое время арбитры рассматривали прошлый эпизод на повторах, потому образовалась пауза, но все же решение не было отменено. В меньшинстве остались гости. 
    • Красная карточка
      28'
      Убегал к штрафной соперника на скорости Исак, но его грубо снес в силовой борьбе Ван Дейк. Судья расценил это нарушение карточек на прямую красную карточку.
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Энтони Гордон! Быстро смогли открыть счет в матче хозяева. Обрезался на своей половине поля Арнольд, подарив мяч Гордону, который выскочил один на один с голкипером и без труда переиграл Алиссона, пробив точно в "домик".
    • 26'
      Отобрал мяч на фланге Робертсон и тут же пасом запустил в контратаку Диаса, но вышел за пределы штрафной Поуп и отвел угрозу.
    • 25'
      Расшатал соперника на правой бровке Салах и с линии штрафной пробил по воротам, но точно в руки Поупу.
    • 24'
      Тонали забросил в штрафную соперника на ход Альмирону, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Робертсону.
    • 23'
      Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они растянуть оборону соперника, который создал плотность у своей штрафной.
    • 22'
      Получил по ногам Исак в силовой борьбе против Эндо на чужой половине поля. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 21'
      Диагональ исполнял Тонали на правый фланг, куда забегал Триппьер, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 20'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Гакпо и сбросил вперед на Салаха, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.
    • Угловой
      19'
      Накрутил соперника на фланге Диас, сместился в штрафную и пробил в ближнюю девятку, но на угловой смог отбить мяч Поуп.
    • 18'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной Гордон и пробил в дальний нижний угол, но справился в падении Алиссон.
    • 17'
      Исак отобрал мяч на чужой половине поля и сбросил поперек на Жоэлинтона, но тот в касание пробил точно в руки Алиссону.
    • 16'
      По флангу забросил Тонали на ход Триппьеру, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • 15'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Триппьер и навесил в штрафную, но здесь сферу вынес головой Робертсон.
    • 14'
      Со штрафного навесил Гимараэс на дальнюю штангу, где пытался пробить Жоэлинтон, но проиграл силовую борьбу Диасу.
    • 13'
      На своей половине поля Макаллистер руками уложил на газон Гимараэса. Штрафной удар исполнять будут "сороки".
    • 12'
      Дальний заброс исполнял в штрафную Макаллистер на ход Гакпо, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча защитник.
    • 11'
      С угла поля навесил Арнольд на дальнюю штангу, где мог пробивать Салах, но на выходе у него с головы снял сферу Поуп.
    • 10'
      Убегал Гакпо в контратаку на скорости и с дальней дистанции пробил по воротам, но сфера полетела рядом со штангой.
    • 9'
      Сместился с левого фланга в центр Гордон, но напоролся на Арнольда, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 8'
      Зацепился за мяч в центре поля Исак и отдал тут же на ход Жоэлинтону, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.
    • Желтая карточка
      7'
      Оттолкнул мяч после свистка Арнольд, не согласившись с решением арбитра, за что получил желтую карточку.
    • 6'
      Проникающий пас Гимараэс исполнял в штрафную на Исака, но того корпусом от мяча оттеснил защитник.
    • 5'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Гакпо и сбросил на правую бровку, но здесь Собослаи не смог оторваться от защитника.
    • 4'
      С центра поля Эндо исполнял диагональ на правый фланг, куда забегал Салах, но перехватил сферу в последний момент Бёрн.
    • 3'
      С углового навесил Арнольд на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Матип, но мяч полетел крайне неточно.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. с центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:2 Ливерпуль

    Исход игры
    Ньюкасл
    23.4% (32)
    Ничья
    24.8% (34)
    Ливерпуль
    51.8% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (82)
    Меньше
    28.07% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    92.11% (105)
    Нет
    7.89% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35% (48)
    1:1 Ничья
    16.8% (23)
    2:1 Ньюкасл
    13.9% (19)
    2:2 Ничья
    5.8% (8)
    0:1 Ливерпуль
    2.9% (4)
    1:0 Ньюкасл
    2.2% (3)
    3:2 Ньюкасл
    2.2% (3)
    0:2 Ливерпуль
    1.5% (2)
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