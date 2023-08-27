Мягко забрасывал Гимараэс в штрафную, куда мчался на всех парах Андерсон, но на выходе первым на мяче оказался Алиссон.

Осталось играть командам сегодня пять минут. Именно столько компенсировал арбитр.

После поперечного паса от Барнса пробивал из пределов штрафной Альмирон, но на пути мяча оказалась спина защитника.

Теперь уже Лонгстафф пробил в касание метров с двадцати после паса от Барнса, но мяч оказался в руках голкипера.

Накрутил соперника на фланге Альмирон и прострелил в штрафную, где на опережение сыграл Уилсон и пробил по воротам, но немного неточно.

Тонким пасом Триппьер выводил на ворота соперника Лонгстаффа, который пробил в касание, но мяч отбил в падении Алиссон.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Нуньес и покатил поперек на Салаха, но этот пас перехватил в подкате Шёр.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Дарвин Нуньес! Вот это да, удалось в меньшинстве отыграться мерсисайдцам. Отличным пасом с центра поля Жота запустил в прорыв Нуньеса, который оторвался от защитника и пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Замена в составе "Ньюкасла" произошла. Вместо Жоэлинтона свое игровое время получил Эллиот Андерсон.

Забросил с центра поля Ботман в штрафную на ход Альмирону, но тому добраться до мяча не позволил Гомес.

Жота зацепился за мяч в чужой штрафной и покатил поперек на Собослаи, который пробил в касание, но мяч в подкате накрыл Ботман.

В центре поля Нуньес руками уложил на газон соперника в верховой борьбе. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Ботман повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

Вынужденная замена в составе "Ньюкасла" случилась. Вместо травмированного Ботмана на поле появился Мэтт Таргетт.

Мягко забросил в штрафную соперника Эллиотт на ход Салаху, но на выходе Поуп спокойно забрал мяч в свои руки.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Гордона и Исака свое игровое время получили Уилсон и Барнс.

Еще одна замена тут же произошла в составе "сорок". Вместо Сандро Тонали игру продолжать будет Шон Лонгстафф.

Убежал в контратаку по флангу Барнс и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.

Отобрал мяч на фланге Эллиотт и навесил на дальнюю штангу, где Жоту на газон уложил Триппьер. Судья не стал назначать пенальти.

Прорывался на скорости Альмирон в атаку, сместился к штрафной и пробил по воротам, но гостей от пропущенного гола спасла штанга.

С углового навесил на дальнюю штангу Триппьер, но здесь головой пробил Жоэлинтон точно в спину Гомесу.

Двойная замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо Макаллистера и Матипа доигрывать встречу будут Куанса и Нуньес.

Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Лонгстаффа, но тот нарушил правила в борьбе против Робертсона.

Убежал по флангу Барнс в контратаку, сместился в штрафную и пробил по воротам, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Алиссону.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

С центра поля забросил Гимараэс в штрафную на ход Гордону, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Матипу.

Продавил соперника по флангу Гордон и прострелил в центр штрафной, но здесь в подкате пас этот прервал Гомес.

После очередного прострела от Гордона пробил в касание с угла вратарской Исак, но мяч полетел рядом со штангой.

В центре поля Гакпо получил по ногам в подкате от Жоэлинтона. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".

Убегал по левому флангу в атаку Жоэлинтон и отдал в центр на Альмирона, но удар последнего заблокировал Гомес в подкате.

В центре поля получил по ногам Макаллистер в грубом подкате от Триппьера. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Перехватил сферу на чужой половине поля Гакпо и тут же забросил в штрафную на ход Салаху, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Диагональ исполнял Триппьер на левый фланг, куда забегал Жоэлинтон, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.

По флангу забросил Бёрн на ход Жоэлинтону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Убежал Гордон от соперника по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров тут не смог замкнуть.

Диагональ исполнял теперь уже Эндо на ход Гакпо, но того опередил Шёр и головой скинул мяч в руки Поупу.

Разыграли угловой "сороки", после чего Гимараэс пробивал с угла штрафной площади, но мяч полетел намного выше перекладины.

Двойная замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо Гакпо и Эндо на поле появились Жота и Эллиотт.

С правого фланга низом отдавал Триппьер в штрафную на Гордона, но тому пробить по воротам не позволил Эллиотт.

С углового навесил Собослаи на линию вратарской, но здесь выиграл верх Ботман и вынес сферу головой в центр поля.

Ушел от соперника по флангу Эллиотт и прострелил в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес на фланг Шёр.

Со штрафного навесил Собослаи в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить пробить по воротам.

Диагональ исполнял Шёр на фланг, куда забегал Альмирон, но выпустил он сферу за пределы поля в борьбе с защитником.

Горлон сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

На фланге получил Триппьер по ногам от Робертсона. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ньюкасла".

Со штрафного навесил на линию вратарской Триппьер. Здесь выиграл верх Ботман и головой пробил крайне неточно.

Теперь уже с углового Робертсон навесил на дальнюю штангу, но на выходе Поуп кулаками вынес снаряд за пределы поля.

Собослаи навесил с очередного углового на дальнюю штангу, где пробил головой Гомес, но мяч застрял в гуще защитников.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Забросил со штрафного Собослаи на дальнюю штангу, куда Гомес забегал, но его опередил Жоэлинтон и вынес мяч головой на угловой.

45' С угла поля Арнольд навесил на дальнюю штангу, но здесь Салах проиграл верховую борьбу за мяч Ботману.

45' Отобрал мяч в центре поля Жоэлинтон и тут же отдал на Исака, но судья оставил атаку, зафиксировав фол.

45' Подтолкнул соперника на своей половине поля Тонали. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ливерпуля".

45' Четыре минуты компенсировал судья к основному времени первого тайм.

44' На чужой половине поля Жоэлинтон уложил руками на газон Гакпо, но судья не стал показывать карточку.

43' Убегал в атаку по правому флангу вновь Триппьер и подал в центр штрафной, но тут никто из партнеров замкнуть не смог.

42' Тонко вырезал с фланга Гимараэс на ход Жоэлинтону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

41' Подключил Альмирон тонким пасом по флангу Триппьера, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

40' Мог убегать на ворота соперника Исак после заброса дальнего от Тонали, но нарушил он правила в борьбе против Гомеса.

39' В центре поля Робертсон получил по ногам в борьбе против Триппьера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".

38' После поперечного паса от Триппьера пробил Гордон с линии чужой штрафной, но мяч полетел выше перекладины.

37' Выиграл подбор у штрафной соперника Гимараэс и вторым касанием пробил по воротам. В фантастическом прыжке Алиссон смог перевести мяч в перекладину, от которой сфера полетела на угловой. Браво голкипер!

36' С правого фланга отдавал пас Триппьер в штрафную на ход Тонали, но тому пробить не позволил в подкате Гомес.

35' Подхватил мяч на фланге Робертсон и тут же подал на дальнюю штангу, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Поуп.

34' Замена в составе "Ливерпуля" произошла. Вместо Луиса Диаса игру продолжать будет Джо Гомес.

33' Низом с правого фланга отдавал пас Триппьер на ход Исаку, но прочитал эпизод Эндо и перехватил мяч.

32' С угла поля навесил Триппьер на дальнюю штангу, но здесь головой Бёрн пробил точно в руки Алиссону.

31' Со штрафного Исак попытался закрутить в дальний нижний угол, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

29' Долгое время арбитры рассматривали прошлый эпизод на повторах, потому образовалась пауза, но все же решение не было отменено. В меньшинстве остались гости.

28' Убегал к штрафной соперника на скорости Исак, но его грубо снес в силовой борьбе Ван Дейк. Судья расценил это нарушение карточек на прямую красную карточку.

27' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Энтони Гордон! Быстро смогли открыть счет в матче хозяева. Обрезался на своей половине поля Арнольд, подарив мяч Гордону, который выскочил один на один с голкипером и без труда переиграл Алиссона, пробив точно в "домик".

26' Отобрал мяч на фланге Робертсон и тут же пасом запустил в контратаку Диаса, но вышел за пределы штрафной Поуп и отвел угрозу.

25' Расшатал соперника на правой бровке Салах и с линии штрафной пробил по воротам, но точно в руки Поупу.

24' Тонали забросил в штрафную соперника на ход Альмирону, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Робертсону.

23' Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они растянуть оборону соперника, который создал плотность у своей штрафной.

22' Получил по ногам Исак в силовой борьбе против Эндо на чужой половине поля. Штрафной удар исполнят хозяева.

21' Диагональ исполнял Тонали на правый фланг, куда забегал Триппьер, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

20' Зацепился за мяч на чужой половине поля Гакпо и сбросил вперед на Салаха, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.

19' Накрутил соперника на фланге Диас, сместился в штрафную и пробил в ближнюю девятку, но на угловой смог отбить мяч Поуп.

18' Сместился с левого фланга к линии штрафной Гордон и пробил в дальний нижний угол, но справился в падении Алиссон.

17' Исак отобрал мяч на чужой половине поля и сбросил поперек на Жоэлинтона, но тот в касание пробил точно в руки Алиссону.

16' По флангу забросил Тонали на ход Триппьеру, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

15' Подключился к атаке своей команды по флангу Триппьер и навесил в штрафную, но здесь сферу вынес головой Робертсон.

14' Со штрафного навесил Гимараэс на дальнюю штангу, где пытался пробить Жоэлинтон, но проиграл силовую борьбу Диасу.

13' На своей половине поля Макаллистер руками уложил на газон Гимараэса. Штрафной удар исполнять будут "сороки".

12' Дальний заброс исполнял в штрафную Макаллистер на ход Гакпо, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча защитник.

11' С угла поля навесил Арнольд на дальнюю штангу, где мог пробивать Салах, но на выходе у него с головы снял сферу Поуп.

10' Убегал Гакпо в контратаку на скорости и с дальней дистанции пробил по воротам, но сфера полетела рядом со штангой.

9' Сместился с левого фланга в центр Гордон, но напоролся на Арнольда, который в чистом подкате отобрал мяч.

8' Зацепился за мяч в центре поля Исак и отдал тут же на ход Жоэлинтону, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.

7' Оттолкнул мяч после свистка Арнольд, не согласившись с решением арбитра, за что получил желтую карточку.

6' Проникающий пас Гимараэс исполнял в штрафную на Исака, но того корпусом от мяча оттеснил защитник.

5' Зацепился за мяч на чужой половине поля Гакпо и сбросил на правую бровку, но здесь Собослаи не смог оторваться от защитника.

4' С центра поля Эндо исполнял диагональ на правый фланг, куда забегал Салах, но перехватил сферу в последний момент Бёрн.

3' С углового навесил Арнольд на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Матип, но мяч полетел крайне неточно.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.