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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Ньюкасл
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 131
Ньюкасл 22.9% (30)
X 25.2% (33)
Ливерпуль 51.9% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Ливерпуль
2.28
3.85
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
18
Гакпо
Коди
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
7
Диас
Луис
Ньюкасл
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Ливерпуль

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 16 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

28 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.64

Среднее время на гол

84
140

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

2.43
1.93

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 1
Барнс Харви 1 0.5
Уилсон Каллум 1 0.5
Тонали Сандро 1 0.5
Мёрфи Джейкоб 0 0
Гордон Энтони 0 0
Ботман Свен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 1
Салах Мохамед 1 0.5
Жота Диогу 1 0.5

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Гордон Энтони 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 1 1
Жота Диогу 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4
Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Ливерпуль

Точный счет

5:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бёрнли
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Вест Хэм Боуэн Джаррод 2 (1)
Вест Хэм Антонио Майкл 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральном поединке тура АПЛ встретятся сегодня "Ньюкасл" и "Ливерпуль", Обе команды заряжены только на победу, так что нас ждет интересная игра. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 1 час 43 минуты.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 131
Ньюкасл 22.9% (30)
X 25.2% (33)
Ливерпуль 51.9% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Ливерпуль
2.28
3.85
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ньюкасл - Ливерпуль онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль

Исход игры
Ньюкасл
22.4% (30)
Ничья
25.4% (34)
Ливерпуль
52.2% (70)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (80)
Меньше
28.57% (32)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.8% (48)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:1 Ньюкасл
13.4% (18)
2:2 Ничья
6% (8)
0:1 Ливерпуль
3% (4)
1:0 Ньюкасл
2.2% (3)
0:2 Ливерпуль
1.5% (2)
3:2 Ньюкасл
1.5% (2)
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