Тур: 2. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Штегеманн Саша Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
1:0
32' Гол в свои воротаУдуохаи Феликс
2:0
40' ПенальтиКейн Гарри
56' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
3:0
69' ГолКейн Гарри
79' Желтая карточкаКардона Ирвин
83' Желтая карточкаГравенберх Райан
3:1
86' ГолБельо Дион Дрене
Бонусы букмекеров
Ход матча
32'
1:0
40'
2:0
56'
69'
3:0
70'
79'
83'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
272 Количество передач 212
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
30
Дорш
Никлас
20
Михель
Свен
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Энгельс АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бавария
Аугсбург
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
30 матчей
76.7%
6.7%
16.6%
23 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
2.77
2.18
Среднее время на гол
32
41
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Среднее время на гол
90
117
Всего голов
53
47
Голов в среднем за матч
1.77
1.57
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3 (1)
|1.5
|Сане Лерой
|2
|1
|Тель Матис
|1
|0.5
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|1 (1)
|0.5
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.5
|Реджбекай Элвис
|1
|0.5
|Варгас Рубен
|1
|0.5
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.5
|Демирович Эрмедин
|0
|0
|Титц Филлип
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Реджбекай Элвис
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4
Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1
Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2
Результаты матчей
Бавария
Аугсбург
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бавария
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|3
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|2 (1)
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 3:1 Аугсбург
Исход игры
Бавария
97.5% (117)
Ничья
1.7% (2)
Аугсбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (86)
Меньше
24.56% (28)
Обе команды забьют
Да
52.63% (60)
Нет
47.37% (54)
Популярный счёт
3:1 Бавария
35.8% (43)
2:0 Бавария
23.3% (28)
3:0 Бавария
15% (18)
2:1 Бавария
6.7% (8)
4:0 Бавария
5.8% (7)
4:1 Бавария
4.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!