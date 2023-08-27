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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша Главный судья: Зиберт Даниэль
Бавария
3:1
Второй тайм: 90+'
Аугсбург
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Удуохаи Феликс
2:0
40' Пенальти
Кейн Гарри
56' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
3:0
69' Гол
Кейн Гарри
79' Желтая карточка
Кардона Ирвин
83' Желтая карточка
Гравенберх Райан
3:1
86' Гол
Бельо Дион Дрене
3:1. Гол Диона Бельо (видео). Че...
3:0. Гол Харри Кейна (видео). Че...
Удар Сане в штангу (видео). Чемп...
2:0. Гол Харри Кейна с пенальти ...
1:0. Автогол Феликса Удуохая (ви...

Ход матча

32'
Удуохаи Феликс
1:0
40'
Кейн Гарри
2:0
56'
 
Реджбекай Элвис
66'
 
Титц Филлип
Бериша Мергим
66'
 
Кардона Ирвин
Варгас Рубен
66'
 
Брайтхаупт Тим
Реджбекай Элвис
66'
 
Бельо Дион Дрене
Михель Свен
69'
Кейн Гарри
(Дэвис Альфонсо)
3:0
70'
Лаймер Конрад
Мазрауи Нуссаир
 
70'
Тель Матис
Сане Лерой
 
71'
Мюллер Томас
Гнабри Серж
 
79'
 
Кардона Ирвин
81'
Де Лигт Маттейс
Мин-Чжэ Ким
 
81'
Гравенберх Райан
Коман Кингсли
 
83'
 
Гумни Роберт
Энгельс Арне
83'
Гравенберх Райан
 
86'
3:1
Бельо Дион Дрене
(Демирович Эрмедин)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 272 Количество передач 212
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 120
Бавария 97.5% (117)
X 1.7% (2)
Аугсбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Аугсбург
1.29
6.90
45.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
8
Горецка
Леон
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
10
Сане
Лерой
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
1
Дамен
Финн
27
Энгельс
Арне
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
16
Варгас
Рубен
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
20
Михель
Свен
11
Бериша
Мергим
Бавария
4-2-3-1
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Бавария
Аугсбург

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

76.7%
6.7%
16.6%
23 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
5:3
К
2:5
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

2.77
2.18

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

53
47

Голов в среднем за матч

1.77
1.57

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (1) 1.5
Сане Лерой 2 1
Тель Матис 1 0.5
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 1 (1) 0.5
Бауэр Максимилиан 1 0.5
Реджбекай Элвис 1 0.5
Варгас Рубен 1 0.5
Бельо Дион Дрене 1 0.5
Демирович Эрмедин 0 0
Титц Филлип 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин-Чжэ Ким 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Ирвин 1 0
Дорш Никлас 1 0
Реджбекай Элвис 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4
Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1
Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2

Результаты матчей

Бавария
Аугсбург

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бавария
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Бавария
 3:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 1:3 Заявка 2 0 1 1 5 - 7 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бавария
 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аугсбург
 1:3 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аугсбург
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Майнц Кор Доминик 2
Айнтрахт Фр Кох Робин 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    "Аугсбург" сразу два угловых кряду подает под конец матча. Не удается им создать что-то опасное здесь. Но мяч остается у гостей.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавлено.
  • 89'
    Пас слева на Теля, Матис спокойно обработал мяч и с левой пробил, выше цели.
  • 88'
    От левого угла штрафной мяч летит направо, точности не хватает Мюллеру в этом моменте. Удар от ворот.
  • Описание гола
    87'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! Бельо!!! Есть гол "Аугсбурга"! Удалось им застать "Баварию" врасплох, Демирович прокинул мяч между ног Де Лигта, сфера прошла на Бельо, а тот использовал выход один на один!
  • Опасный момент
    86'
    Моментище! Длинный пас направо, оттуда Лаймер на линию вратарской на набегающего Кейна, Харри головой сильно пробил, однако только рядом со створкой!
  • 85'
    Оба тренера у бровки. Тухель с жвачкой стоит, скрестив руки, а вот Маасен подсказывает как может в надежде хотя бы на гол, наверное. 
  • Желтая карточка
    84'
    Гравенберх неточно сыграл около штрафной соперника и рукой себе подработал. Все видел арбитр. Желтая. 
  • Замена
    83'
    Замена у "Аугсбурга". Вместо Энгельса выходит Гумни.
  • Опасный момент
    82'
    Ух, неожиданно опасно! Лаймер с фланга простреливал, мяч от защитника отскочил в ближний угол, Дамен успел среагировать. Угловой будет. 
  • 81'
    Дэвис чуть не угнал от защитника, в самый последний момент споткнулся и замедлился, отпустив мяч слишком далеко. Удуохай вынес. 
  • Замена
    80'
    Двойная замена у Томаса Тухеля. Вместо Комана и Кима Мин-Чжэ выходят Гравенберх и Де Лигт. 
  • 79'
    Киммих подает со стандарта, Горецка допрыгунл до мяча, но скидка у него не получилась. Аут для "Аугсбурга".
  • Желтая карточка
    78'
    Кардона не догонял Дэвиса на фланге и вынужденно нарушил. Желтая. 
  • 77'
    Классный выпад аугсбургцев, передача справа на Демировича, форвард крутит в сторону ворот из штрафной, мимо. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 76'
      Энгельс чуть-чуть переборщил с силой подачи, Ульрайх максимально уверенно вышел из ворот на этот мяч. 
    • 75'
      Упамекано фолит на своей половине поля. Редкий шанс будет у "Аугсбурга" на стандарт и потенциально опасный момент. 
    • 74'
      +7 по разнице мячей у "Баварии" за два тура на данный момент, это на один больше, чем у "Униона" с их +6. Таким образом, Мюнхен на своей привычной первой строчке. 
    • 73'
      Вот перехват, Бельо получает мяч в центре поля, но слишком медлит, хотя и свежий. Накрывает его оборона. 
    • 72'
      И теперь "Аугсбургу" не удается навязать борьбу "Баварии", которой уже и не нужно ничего, как могло бы показаться. Прессингует команда Маасена, но Мюнхен все ловко преодолевает. 
    • Замена
      71'
      Пошли замены у Тухеля. Вместо Гнабри, Сане и Мазрауи вышли Мюллер, Тель и Лаймер. 
    • 2 гола - дубль!
      70'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Кейн!!! А вот и разгром! Как же шикарно Кейн вписался в состав "Баварии". Дэвис пролетел по флангу, отыграв в стенку с Команом, выдал на Кейна, а Харри одним касанием послал мяч в сетку, то что и нужно от форварда! 
    • Штанга
      69'
      Штанга! Горецка справа получил мяч, самстоятельно проник в штрафную и очень мягко подкрутил в дальний угол, только стойка спасла Дамена!
    • Офсайд
      68'
      Офсайд Гнабри помогает гостевому клубу. Хотя бы повладеть можно, остудить игру таким образом, что и делает оборона команды в зеленой форме. 
    • 67'
      Сразу эти замены не помогают аугсбургцам вернуть мяч себе, "Бавария" все еще куда точнее в своих передачах. 
    • Замена
      66'
      Вместо Михеля, Реджбекая, Варгаса и Бериши выходят Бельо, Брайтхаупт, Кардона и Титц в составе "Аугсбурга". 
    • 65'
      Ужасный отрезок для "Аугсбурга", и Энрико Маасен ожидаемо выпускает свежую кровь на поле. Сразу четыре замены готовится? Ничего себе. 
    • Опасный момент
      63'
      Момент за моментом! Подача с угла поля, мяч отскакивает к Упамекано, тот подстраивается и бьет с пяти метров! Мяч от защитника рикошетит рядом со штангой!
    • Опасный момент
      62'
      Все, совсем подсаживается "Аугсбург", и "Бавария" начинает делать все, что хочет! Коман мягко на Гнабри, Серж головой в створ, тащит Финн Дамен!
    • Опасный момент
      61'
      Опасно! Коман пролетает слева, прострел в штрафную, Дамен дотягивается и меняет направление мяча, не позволяя Сане замкнуть в пустые!
    • 60'
      Горецка справа грузит в штрафную, мяч вылетает из нее, но "Бавария" не отпускает, сфера возвращается в опасную зону, угловой. 
    • 59'
      Подача мюнхенцев от левой бровки в штрафную, там Педерсен контролирует "второй этаж", однако "Бавария" очень быстро возвращает себе владение. "Аугсбург" подустает?
    • 58'
      Варгас пробует нанести удар издали, Ульрайх все видит, не слишком опасный "выстрел". 
    • Желтая карточка
      57'
      Реджбекай получает желтую карточку за фол в центре поля. 
    • 56'
      Коман по левому флангу бежит, в центр пас, есть там набегающие партнеры, но и обороны хватает. Потеря. 
    • 54'
      Горецка в опорной зоне соперника отвоевывает мяч и бьет с правой ноги. Выше цели получается. 
    • 53'
      Расставился Мюнхен, ходит мяч по половине поля "Аугсбурга", даже скорее в трети гостей. Пока без удара. 
    • 52'
      Сане сам все сделал, выбежал в контратаку, переложил под левую и пробил в правый от голкипера угол. Мимо створа, но неплохо. 
    • 51'
      Ослабляет свой прессинг "Бавария", позволяя "Аугсбургу" подержать мяч сзади, найти пространство для атаки, идет пас в штрафную, там Упамекано уже накрывает. 
    • 50'
      Упамекано направо на Мазрауи, Нуссаир там один в один остается, теряет, но аут будет у крайнего защитника "Баварии". 
    • Опасный момент
      49'
      На Кейна проходит пас, английский форвард корпус в корпус выигрывает и бьет в ближний. Рядом!
    • 48'
      Дорш, пытаясь исправиться за пенальти, прерывает контратаку в подкате. Неплохо получилось, но аут в пользу "Баварии". 
    • 47'
      Быстрая атака "Баварии" Коман проходит центр поля, направо на Сане, тут бы продолжить атаку на Кейна, но не успевается. 
    • Второй тайм начался
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Уходим на перерыв. 
    • Угловой
      45'
      Киммих подает с угла поля на дальнюю, через всех мяч пролетает, а Финн Дамен падает на газон. Гнабри сфолил в атаке. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено. 
    • 43'
      Летит ожидаемый навес на левый край штрафной, ожидали его и мюнхенцы. Выбит мяч. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Киммих фолит на Дорше на своей половине. Здесь до пенальти далеко, но подать в штрафную можно. 
    • 41'
      А это уже звоночек. Да, "Аугсбург" сумел вернуться в матч против Мёнхенгладбаха со счета 0:2, однако здесь в соперниках "Бавария". Провернуть такой фокус будет куда труднее. 
    • Пенальти
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Кейн!!! В своей привычной манере ударом на силу Харри Кейн удваивает счет в матче с 11-метровой отметки. 
    • Пенальти!
      39'
      Пенальти назначен в ворота "Аугсбурга"!!! Мяч попал в руку Дорша после удара Киммиха из-за штрафной. Кейн будет исполнять. 
    • Видеоповтор
      38'
      Арбитры на ВАР позвали Сашу Штегеманна посмотреть повтор самостоятельно! А ведь была там рука Никласа Дорша... Вероятнее всего, будет пенальти в ворота "Аугсбурга". 
    • Судья
      37'
      Больше пространства становится у "Баварии", передача пяткой от Сане на Киммиха, Йозуа вторым касанием бьет и сигнализирует, что было попадание в руку! Ждем решения арбитра...
    • 36'
      После пропущенного не поник "Аугсбург", а наоборот забрал мяч себе, однако при позиционной обороне пройти в штрафную команды Тухеля очень и очень трудно. 
    • 34'
      Обидно сейчас должно быть "Аугсбургу". Очень неплохой первый тайм они проводили, а тут автогол, причем такой неудачливый. Будем надеяться, что интрига в этой игре не умрет. 
    • Гол в свои ворота
      33'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Удуохай в свои ворота!!! Гнабри прорвался в штрафную, чуть сбоку пробил в створ, Дамен отбил, однако мяч неудачно срикошетил в Удуохая, от которого и закатился за линию ворот! Счет открыт!
    • 32'
      Быстрый выпад гостей, слева идет пас в центр на Михель, а тот промахивается мимо мяча на скорости, упуская владение. 
    • 30'
      Бериша в офсайд влезает около полукруга штрафной и очевидно расстраивается. Потенциал был у этой атаки "Аугсбурга". 
    • Угловой
      29'
      Сане подавал угловой, мяч до партнеров не дошел, а нам показали Тухеля, который пока, по праву, не доволен игрой своей команды. 
    • 28'
      Гости запутались в обороне, мяч выкатился к Горецке, Леон тут же бьет издали в створ, Дамен отбивает сферу. 
    • Опасный момент
      27'
      Опасно! "Аугсбург" выигрывает мяч в центре поля, шикарный пас в разрез от Михеля на Демировича, Эрмедин один в один практически выходит и бьет в дальний. Мяч в сантиметрах от штанги проходит!
    • 26'
      Классная диагональ Демировича на правый край, оттуда в касание мяч летит в штрафную, Ким Мин-Чжу блокирует сферу.
    • Фол, нарушение
      25'
      Коман смещается с фланга в центр, проникающий пас в штрафную не проходит, а Гнабри фолит на Дорше, пытаясь вернуть мяч. 
    • 24'
      5 в 4 бежали баварцы, спорный пас направо от Горецки, замедляется выпад, но мяч остается под контролем. Уже весь "Аугсбург" сзади. 
    • 23'
      Аут аугсбургцев, сильное вбрасывание, мяч летит в штрафную, Михель головой. Мимо створа. 
    • 22'
      Пока гости катают мяч около своей штрафной, все ближе подходит тройка атаки "Баварии", Кейн уже у Дамена, приходится Финну отыгрывать налево. Будет позиционная атака у "Аугсбурга". 
    • 21'
      Мало моментов к 20-й минуте матча. Видно преимущество "Баварии", однако назвать его подавляющим пока что нельзя. Сможет "Аугсбург" удержаться хотя бы до конца тайма?
    • 20'
      Кейн закидывает направо, контратака "Баварии" чуть замедляется, Мазрауи задумывает на дальнюю отправить сферу, но не попадает. 
    • Угловой
      19'
      Энгельс исполняет. Розыгрыш на коротке. Далье в опорную зону, оттуда что-то вроде передачи в штрафную, которая оканчивается примерно ничем. Упущена возможность. 
    • 18'
      Энгельс мягко в штрафную хозяев, Демирович попробовал, но не пустили. Угловому быть. 
    • 17'
      Гнабри вдруг понял, что ударов маловато сегодня. Решился на "выстрел" метров с 25 Серж. Сильно выше цели улетел мяч. 
    • 16'
      Никуда не спешит "Бавария" при розыгрыше от ворот, однако теряет мяч в центре, тут же вперед на Беришу, а Упамекано первый. 
    • Угловой
      15'
      Еще угловой, на ближнюю полетел мяч, "Аугсбург" отбился, тут же контратака, Демирович с правого фланга видит забег Михеля, выдает на него, чуть-чуть не хватает. 
    • 14'
      Постепенно наращивает давление Мюнхен. Коман слева грузит на Кейна, защита пока снимает верх. 
    • Угловой
      13'
      Угловой удар мюнхенцев. Подача во вратарскую, вновь Гнабри в центре внимания, но Дамен его опережает и кулаками выбивает мяч. 
    • 12'
      Не прошел пас на Сержа Гнабри, а мог он выходить на рандеву с голкипером, однако Бауэр в подкате прерывает передачу. 
    • 11'
      Подача Энгельса в самый центр штрафной, выпрыгивают сразу несколько футболистов, нет удара. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Альфонсо Дэвис слишком резво пошел в отбор на своем фланге и нарушил правила. Не самый плохой стандарт для "Аугсбурга". 
    • 9'
      Пас верхом полетел на линию штрафной, там Коман попытался что-нибудь сделать против двух оппонентов, не вышло. 
    • 8'
      Шикарное чувство мяча и поля у Сане, в очередной раз Лерой его продемонстрировал, пяткой обработав мяч и сразу двоих защитников убрав с пути. Жаль, дальше развить атаку не вышло. 
    • 7'
      Попытка контратаки от "Аугсбурга", пас в разрез на Беришу, Мергима опережает игрок обороны. 
    • Угловой
      6'
      Сам же Йозуа Киммих и идет исполнять корнер, подача на ближний угол вратарской, мяч возвращается к Киммиху, вторая попытка уже на дальнюю, мяч улетает на правый фланг. 
    • 5'
      Коман обыгрывает Энгельса в центре поля, мяч доходит до правой бровки, там Мазрауи обратно на линию штрафной, Киммих зарабатывает угловой. 
    • 4'
      Аут с левого фланга вбрасывает Педерсен, мяч приходит в опорную зону, серия рикошетов, "Бавария" выходит победителем, заброс на Гнабри, сильновато получилось. 
    • 3'
      19 градусов цельсия в Мюнхене. Отличная погода для футбола и полный стадион. Надеемся, качество футбола тоже не подкачает.
    • 2'
      "Аугсбург" не своей половине, даже в своей трети с мячом, пока не слишком агрессивно идет "Бавария" в прессинг.
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 3:1 Аугсбург

    Исход игры
    Бавария
    97.5% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Аугсбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (86)
    Меньше
    24.56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    35.8% (43)
    2:0 Бавария
    23.3% (28)
    3:0 Бавария
    15% (18)
    2:1 Бавария
    6.7% (8)
    4:0 Бавария
    5.8% (7)
    4:1 Бавария
    4.2% (5)
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    Аугсбург
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