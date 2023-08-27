Оба тренера у бровки. Тухель с жвачкой стоит, скрестив руки, а вот Маасен подсказывает как может в надежде хотя бы на гол, наверное.

Моментище! Длинный пас направо, оттуда Лаймер на линию вратарской на набегающего Кейна, Харри головой сильно пробил, однако только рядом со створкой!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! Бельо!!! Есть гол "Аугсбурга"! Удалось им застать "Баварию" врасплох, Демирович прокинул мяч между ног Де Лигта, сфера прошла на Бельо, а тот использовал выход один на один!

От левого угла штрафной мяч летит направо, точности не хватает Мюллеру в этом моменте. Удар от ворот.

Пас слева на Теля, Матис спокойно обработал мяч и с левой пробил, выше цели.

"Аугсбург" сразу два угловых кряду подает под конец матча. Не удается им создать что-то опасное здесь. Но мяч остается у гостей.

Классный выпад аугсбургцев, передача справа на Демировича, форвард крутит в сторону ворот из штрафной, мимо.

Кардона не догонял Дэвиса на фланге и вынужденно нарушил. Желтая.

Киммих подает со стандарта, Горецка допрыгунл до мяча, но скидка у него не получилась. Аут для "Аугсбурга".

Двойная замена у Томаса Тухеля. Вместо Комана и Кима Мин-Чжэ выходят Гравенберх и Де Лигт.

Дэвис чуть не угнал от защитника, в самый последний момент споткнулся и замедлился, отпустив мяч слишком далеко. Удуохай вынес.

Ух, неожиданно опасно! Лаймер с фланга простреливал, мяч от защитника отскочил в ближний угол, Дамен успел среагировать. Угловой будет.

Гравенберх неточно сыграл около штрафной соперника и рукой себе подработал. Все видел арбитр. Желтая.

Сразу эти замены не помогают аугсбургцам вернуть мяч себе, "Бавария" все еще куда точнее в своих передачах.

Офсайд Гнабри помогает гостевому клубу. Хотя бы повладеть можно, остудить игру таким образом, что и делает оборона команды в зеленой форме.

Штанга! Горецка справа получил мяч, самстоятельно проник в штрафную и очень мягко подкрутил в дальний угол, только стойка спасла Дамена!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Кейн!!! А вот и разгром! Как же шикарно Кейн вписался в состав "Баварии". Дэвис пролетел по флангу, отыграв в стенку с Команом, выдал на Кейна, а Харри одним касанием послал мяч в сетку, то что и нужно от форварда!

Пошли замены у Тухеля. Вместо Гнабри, Сане и Мазрауи вышли Мюллер, Тель и Лаймер.

И теперь "Аугсбургу" не удается навязать борьбу "Баварии", которой уже и не нужно ничего, как могло бы показаться. Прессингует команда Маасена, но Мюнхен все ловко преодолевает.

Вот перехват, Бельо получает мяч в центре поля, но слишком медлит, хотя и свежий. Накрывает его оборона.

+7 по разнице мячей у "Баварии" за два тура на данный момент, это на один больше, чем у "Униона" с их +6. Таким образом, Мюнхен на своей привычной первой строчке.

Упамекано фолит на своей половине поля. Редкий шанс будет у "Аугсбурга" на стандарт и потенциально опасный момент.

Энгельс чуть-чуть переборщил с силой подачи, Ульрайх максимально уверенно вышел из ворот на этот мяч.

Быстрая атака "Баварии" Коман проходит центр поля, направо на Сане, тут бы продолжить атаку на Кейна, но не успевается.

Дорш, пытаясь исправиться за пенальти, прерывает контратаку в подкате. Неплохо получилось, но аут в пользу "Баварии".

На Кейна проходит пас, английский форвард корпус в корпус выигрывает и бьет в ближний. Рядом!

Упамекано направо на Мазрауи, Нуссаир там один в один остается, теряет, но аут будет у крайнего защитника "Баварии".

Ослабляет свой прессинг "Бавария", позволяя "Аугсбургу" подержать мяч сзади, найти пространство для атаки, идет пас в штрафную, там Упамекано уже накрывает.

Сане сам все сделал, выбежал в контратаку, переложил под левую и пробил в правый от голкипера угол. Мимо створа, но неплохо.

Расставился Мюнхен, ходит мяч по половине поля "Аугсбурга", даже скорее в трети гостей. Пока без удара.

Горецка в опорной зоне соперника отвоевывает мяч и бьет с правой ноги. Выше цели получается.

Коман по левому флангу бежит, в центр пас, есть там набегающие партнеры, но и обороны хватает. Потеря.

Варгас пробует нанести удар издали, Ульрайх все видит, не слишком опасный "выстрел".

Подача мюнхенцев от левой бровки в штрафную, там Педерсен контролирует "второй этаж", однако "Бавария" очень быстро возвращает себе владение. "Аугсбург" подустает?

Горецка справа грузит в штрафную, мяч вылетает из нее, но "Бавария" не отпускает, сфера возвращается в опасную зону, угловой.

Опасно! Коман пролетает слева, прострел в штрафную, Дамен дотягивается и меняет направление мяча, не позволяя Сане замкнуть в пустые!

Все, совсем подсаживается "Аугсбург", и "Бавария" начинает делать все, что хочет! Коман мягко на Гнабри, Серж головой в створ, тащит Финн Дамен!

Момент за моментом! Подача с угла поля, мяч отскакивает к Упамекано, тот подстраивается и бьет с пяти метров! Мяч от защитника рикошетит рядом со штангой!

Ужасный отрезок для "Аугсбурга", и Энрико Маасен ожидаемо выпускает свежую кровь на поле. Сразу четыре замены готовится? Ничего себе.

Вместо Михеля, Реджбекая, Варгаса и Бериши выходят Бельо, Брайтхаупт, Кардона и Титц в составе "Аугсбурга".

Первый тайм

— Уходим на перерыв.

45' Киммих подает с угла поля на дальнюю, через всех мяч пролетает, а Финн Дамен падает на газон. Гнабри сфолил в атаке.

45' Три минуты добавлено.

43' Летит ожидаемый навес на левый край штрафной, ожидали его и мюнхенцы. Выбит мяч.

42' Киммих фолит на Дорше на своей половине. Здесь до пенальти далеко, но подать в штрафную можно.

41' А это уже звоночек. Да, "Аугсбург" сумел вернуться в матч против Мёнхенгладбаха со счета 0:2, однако здесь в соперниках "Бавария". Провернуть такой фокус будет куда труднее.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Кейн!!! В своей привычной манере ударом на силу Харри Кейн удваивает счет в матче с 11-метровой отметки.

39' Пенальти назначен в ворота "Аугсбурга"!!! Мяч попал в руку Дорша после удара Киммиха из-за штрафной. Кейн будет исполнять.

38' Арбитры на ВАР позвали Сашу Штегеманна посмотреть повтор самостоятельно! А ведь была там рука Никласа Дорша... Вероятнее всего, будет пенальти в ворота "Аугсбурга".

37' Больше пространства становится у "Баварии", передача пяткой от Сане на Киммиха, Йозуа вторым касанием бьет и сигнализирует, что было попадание в руку! Ждем решения арбитра...

36' После пропущенного не поник "Аугсбург", а наоборот забрал мяч себе, однако при позиционной обороне пройти в штрафную команды Тухеля очень и очень трудно.

34' Обидно сейчас должно быть "Аугсбургу". Очень неплохой первый тайм они проводили, а тут автогол, причем такой неудачливый. Будем надеяться, что интрига в этой игре не умрет.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Удуохай в свои ворота!!! Гнабри прорвался в штрафную, чуть сбоку пробил в створ, Дамен отбил, однако мяч неудачно срикошетил в Удуохая, от которого и закатился за линию ворот! Счет открыт!

32' Быстрый выпад гостей, слева идет пас в центр на Михель, а тот промахивается мимо мяча на скорости, упуская владение.

30' Бериша в офсайд влезает около полукруга штрафной и очевидно расстраивается. Потенциал был у этой атаки "Аугсбурга".

29' Сане подавал угловой, мяч до партнеров не дошел, а нам показали Тухеля, который пока, по праву, не доволен игрой своей команды.

28' Гости запутались в обороне, мяч выкатился к Горецке, Леон тут же бьет издали в створ, Дамен отбивает сферу.

27' Опасно! "Аугсбург" выигрывает мяч в центре поля, шикарный пас в разрез от Михеля на Демировича, Эрмедин один в один практически выходит и бьет в дальний. Мяч в сантиметрах от штанги проходит!

26' Классная диагональ Демировича на правый край, оттуда в касание мяч летит в штрафную, Ким Мин-Чжу блокирует сферу.

25' Коман смещается с фланга в центр, проникающий пас в штрафную не проходит, а Гнабри фолит на Дорше, пытаясь вернуть мяч.

24' 5 в 4 бежали баварцы, спорный пас направо от Горецки, замедляется выпад, но мяч остается под контролем. Уже весь "Аугсбург" сзади.

23' Аут аугсбургцев, сильное вбрасывание, мяч летит в штрафную, Михель головой. Мимо створа.

22' Пока гости катают мяч около своей штрафной, все ближе подходит тройка атаки "Баварии", Кейн уже у Дамена, приходится Финну отыгрывать налево. Будет позиционная атака у "Аугсбурга".

21' Мало моментов к 20-й минуте матча. Видно преимущество "Баварии", однако назвать его подавляющим пока что нельзя. Сможет "Аугсбург" удержаться хотя бы до конца тайма?

20' Кейн закидывает направо, контратака "Баварии" чуть замедляется, Мазрауи задумывает на дальнюю отправить сферу, но не попадает.

19' Энгельс исполняет. Розыгрыш на коротке. Далье в опорную зону, оттуда что-то вроде передачи в штрафную, которая оканчивается примерно ничем. Упущена возможность.

18' Энгельс мягко в штрафную хозяев, Демирович попробовал, но не пустили. Угловому быть.

17' Гнабри вдруг понял, что ударов маловато сегодня. Решился на "выстрел" метров с 25 Серж. Сильно выше цели улетел мяч.

16' Никуда не спешит "Бавария" при розыгрыше от ворот, однако теряет мяч в центре, тут же вперед на Беришу, а Упамекано первый.

15' Еще угловой, на ближнюю полетел мяч, "Аугсбург" отбился, тут же контратака, Демирович с правого фланга видит забег Михеля, выдает на него, чуть-чуть не хватает.

14' Постепенно наращивает давление Мюнхен. Коман слева грузит на Кейна, защита пока снимает верх.

13' Угловой удар мюнхенцев. Подача во вратарскую, вновь Гнабри в центре внимания, но Дамен его опережает и кулаками выбивает мяч.

12' Не прошел пас на Сержа Гнабри, а мог он выходить на рандеву с голкипером, однако Бауэр в подкате прерывает передачу.

11' Подача Энгельса в самый центр штрафной, выпрыгивают сразу несколько футболистов, нет удара.

10' Альфонсо Дэвис слишком резво пошел в отбор на своем фланге и нарушил правила. Не самый плохой стандарт для "Аугсбурга".

9' Пас верхом полетел на линию штрафной, там Коман попытался что-нибудь сделать против двух оппонентов, не вышло.

8' Шикарное чувство мяча и поля у Сане, в очередной раз Лерой его продемонстрировал, пяткой обработав мяч и сразу двоих защитников убрав с пути. Жаль, дальше развить атаку не вышло.

7' Попытка контратаки от "Аугсбурга", пас в разрез на Беришу, Мергима опережает игрок обороны.

6' Сам же Йозуа Киммих и идет исполнять корнер, подача на ближний угол вратарской, мяч возвращается к Киммиху, вторая попытка уже на дальнюю, мяч улетает на правый фланг.

5' Коман обыгрывает Энгельса в центре поля, мяч доходит до правой бровки, там Мазрауи обратно на линию штрафной, Киммих зарабатывает угловой.

4' Аут с левого фланга вбрасывает Педерсен, мяч приходит в опорную зону, серия рикошетов, "Бавария" выходит победителем, заброс на Гнабри, сильновато получилось.

3' 19 градусов цельсия в Мюнхене. Отличная погода для футбола и полный стадион. Надеемся, качество футбола тоже не подкачает.

2' "Аугсбург" не своей половине, даже в своей трети с мячом, пока не слишком агрессивно идет "Бавария" в прессинг.