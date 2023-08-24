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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Аугсбург
Прогнозы 51
Бавария 100% (51)
X 0% (0)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Аугсбург
1.14
15.00
30.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
Аугсбург

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

30 матчей

76.7%
6.7%
16.6%
23 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
5:3
К
2:5
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

2.77
2.18

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

53
47

Голов в среднем за матч

1.77
1.57

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 2 2
Кейн Гарри 1 1
Тель Матис 1 1
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 1 (1) 1
Бауэр Максимилиан 1 1
Реджбекай Элвис 1 1
Варгас Рубен 1 1
Титц Филлип 0 0
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин-Чжэ Ким 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорш Никлас 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4
Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1
Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2

Результаты матчей

Бавария
Аугсбург

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бавария
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
4.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 3
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Свенссон Бо 1
Майнц Да Коста Данни 1
Майнц Кор Доминик 1
Унион Берлин Бехренс Кевин 1
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 51
    Бавария 100% (51)
    X 0% (0)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Аугсбург
    1.14
    15.00
    30.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург

    Исход игры
    Бавария
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    76% (38)
    Меньше
    24% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (27)
    Нет
    46% (23)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    33.3% (17)
    2:0 Бавария
    23.5% (12)
    3:0 Бавария
    17.6% (9)
    2:1 Бавария
    11.8% (6)
    4:1 Бавария
    5.9% (3)
    4:0 Бавария
    3.9% (2)
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    Бавария
    Аугсбург
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