"Железнодорожникам" пора уже начинать набирать победы, иначе вновь начнётся чехарда с тренерами...
Павел Лавренов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|3
|0.5
|Силвейра Мигел
|1
|0.17
|Джорджевич Лука
|1
|0.17
|Медведев Юрий II
|1
|0.17
|Дркушич Ваня
|1
|0.17
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.17
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|3
|0.5
|Миранчук Антон
|1
|0.17
|Пиняев Сергей
|1
|0.17
|Дзюба Артём
|1
|0.17
|Марадишвили Константин
|1
|0.17
|Изидор Вильсон
|1
|0.17
|Погостнов Егор
|1
|0.17
|Глушенков Максим
|0
|0
|Самошников Илья
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|1
|1
|Джорджевич Лука
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2