Морозов с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Дркушич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Болельщиков "Локомотива" сегодня на стадионе "Фишт" временами слышно очень хорошо, а вот болельщики "Сочи" пока что просто наблюдают за игрой.

Нобоа выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Маргасов выполнил скидку от лицевой линии поля чуть назад, но Кравцов из хорошей позиции махнул мимо мяча.

Карпукас на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Кравцова. "Сочи" тщательно готовится к стандарту.

Дркушич со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в голову Баринову, который был "стенке", а затем ушёл на угловой.

Дркушич со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дзюба хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

Дркушич из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Лантратов немного размялся при игре на выходе.

16' Рыбчинский на этот раз по центру убежал к центру штрафной площади, но в итоге его всё же накрыли защитники "Сочи" и выбили мяч в аут.

15' Миранчук по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, далее Антон вместе с партнёрами по команде стал "мельчить", но всё же Тикнизян протолкнул мяч в центр штрафной с помощью рикошета на Рыбчинского, Дмитрий в касание направил мяч точно в руки Заболотному.

14' Рыбчинский при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Дзюбой при входе в штрафную площадь, но затем Дмитрий уже не смог обострить ситуацию под давлением Дркушича, игрок "Локомотива" упустил мяч за лицевую линию поля.

13' Рыбчинский с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Ненахова, Максим сразу же выполнил подачу к центру штрафной, мяч задел Нобоа и затем защитники "Сочи" выбили его в аут.

12' Нобоа во второй раз подряд загубил свою передачу, как-то пока игра у одного из лидеров "Сочи" не идёт.

11' Рыбчинский совершил рывок вперёд по правому флангу, но Дмитрия накрыл Макарчук, в итоге мяч был потерян.

10' Нобоа из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Юсупову по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.