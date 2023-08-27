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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм: 23'
Локомотив Москва
0'
Прогнозы 148
Сочи 25.7% (38)
X 39.9% (59)
Локомотив Москва 34.5% (51)
0
выиграет Локомотив Москва
"Железнодорожникам" пора уже начинать набирать победы, иначе вновь начнётся чехарда с тренерами...
Павел Лавренов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Локомотив Москва
2.49
3.80
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
3
Дркушич
Ваня
4
Литвинов
Вячеслав
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
14
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
7
Крамарич
Мартин
10
Игнатьев
Иван
6
Юсупов
Артур
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
94
Рыбчинский
Дмитрий
11
Миранчук
Антон
15
Глушенков
Максим
7
Дзюба
Артём
Сочи
3-4-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Сочи
Локомотив Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ТМК
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Среднее время на гол

50
225

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.5
Силвейра Мигел 1 0.17
Джорджевич Лука 1 0.17
Медведев Юрий II 1 0.17
Дркушич Ваня 1 0.17
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.17
Маргасов Тимофей 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.5
Миранчук Антон 1 0.17
Пиняев Сергей 1 0.17
Дзюба Артём 1 0.17
Марадишвили Константин 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Погостнов Егор 1 0.17
Глушенков Максим 0 0
Самошников Илья 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 1 1
Джорджевич Лука 2 0
Юсупов Артур 1 0
Миладинович Иван 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Сочи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2
Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4

Результаты матчей

Сочи
Локомотив Москва

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сочи
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Крылья Советов
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
7.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Сочи
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
9.
Ахмат
 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11.
Ростов
 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
12.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
13.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Сочи
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Пари НН
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
5.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
15.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
16.
Балтика
 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Дркушич из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Лантратов немного размялся при игре на выходе. 
  • Угловой
    22'
    Дркушич со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дзюба хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 21'
    Дркушич со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в голову Баринову, который был "стенке", а затем ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Карпукас на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Кравцова. "Сочи" тщательно готовится к стандарту. 
  • 19'
    Нобоа выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Маргасов выполнил скидку от лицевой линии поля чуть назад, но Кравцов из хорошей позиции махнул мимо мяча. 
  • 18'
    Болельщиков "Локомотива" сегодня на стадионе "Фишт" временами слышно очень хорошо, а вот болельщики "Сочи" пока что просто наблюдают за игрой. 
  • 17'
    Морозов с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Дркушич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 16'
    Рыбчинский на этот раз по центру убежал к центру штрафной площади, но в итоге его всё же накрыли защитники "Сочи" и выбили мяч в аут. 
  • Опасный момент
    15'
    Миранчук по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, далее Антон вместе с партнёрами по команде стал "мельчить", но всё же Тикнизян протолкнул мяч в центр штрафной с помощью рикошета на Рыбчинского, Дмитрий в касание направил мяч точно в руки Заболотному. 
  • 14'
    Рыбчинский при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Дзюбой при входе в штрафную площадь, но затем Дмитрий уже не смог обострить ситуацию под давлением Дркушича, игрок "Локомотива" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 13'
    Рыбчинский с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Ненахова, Максим сразу же выполнил подачу к центру штрафной, мяч задел Нобоа и затем защитники "Сочи" выбили его в аут. 
  • 12'
    Нобоа во второй раз подряд загубил свою передачу, как-то пока игра у одного из лидеров "Сочи" не идёт. 
  • 11'
    Рыбчинский совершил рывок вперёд по правому флангу, но Дмитрия накрыл Макарчук, в итоге мяч был потерян. 
  • 10'
    Нобоа из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Юсупову по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Угловой
    9'
    Крамарич с углового выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, мяч летел неплохо, но Миладинович не смог в касание пробить по воротам, а затем уже футболисты "Локомотива" перехватили мяч. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Макарчук с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Игнатьев в борьбе с соперником оказался на газоне, далее уже с правого угла штрафной площади Маргасов пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Тикнизяна и ушёл на угловой. 
    • 7'
      Что касается посещаемости, на "Локомотив" болельщиков пришло более-менее достаточно, "Сочи" хорошей посещаемостью никогда не славился. 
    • 6'
      Юсупов с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Маргасов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 5'
      Не будем забывать, что на стадионе "Фишт" поле по-прежнему довольно "тяжёлое", а поэтому футболисты могут пробовать больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • 4'
      После резвого старта матча "Сочи" и "Локомотив" сразу же успокоились, пока что хозяева поля больше контролируют мяч. 
    • Офсайд
      3'
      Литвинов из глубины поля выполнил заброс на ход Крамаричу по правому флангу, форвард "Сочи" забрался в офсайд. 
    • 2'
      Миранчук совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел защитника "Сочи" и отскочил к Заболотному. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Локомотив" в Сочи на стадионе "Фишт" ждёт непростое испытание, но конечно же команде Михаила Галактионова нужно переигрывать "Сочи" и стараться подтягиваться к лидерам. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов из Вереи и Арам Петросян из Бронниц. Резервным арбитром на этот матч назначен Анатолий Жабченко из Краснодара. На VAR будут работать Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга и Максим Гаврилин из Владимира. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче шестого тура чемпионата России между "Сочи" и московским "Локомотивом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Сочи
    25.5% (38)
    Ничья
    40.3% (60)
    Локомотив Москва
    34.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (67)
    Меньше
    47.66% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    89.84% (115)
    Нет
    10.16% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (48)
    1:2 Локомотив Москва
    20.1% (30)
    2:1 Сочи
    16.1% (24)
    2:2 Ничья
    6% (9)
    1:0 Сочи
    4% (6)
    0:2 Локомотив Москва
    3.4% (5)
    2:3 Локомотив Москва
    1.3% (2)
    0:1 Локомотив Москва
    1.3% (2)
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