Тур: 6. Стадион: Фишт.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Сочи
Локомотив Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Среднее время на гол
50
225
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
47
100
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|3
|0.6
|Силвейра Мигел
|1
|0.2
|Джорджевич Лука
|1
|0.2
|Медведев Юрий II
|1
|0.2
|Дркушич Ваня
|1
|0.2
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.2
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|3
|0.6
|Миранчук Антон
|1
|0.2
|Пиняев Сергей
|1
|0.2
|Дзюба Артём
|1
|0.2
|Марадишвили Константин
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Погостнов Егор
|1
|0.2
|Глушенков Максим
|0
|0
|Самошников Илья
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|1
|1
|Джорджевич Лука
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Сочи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2
Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1
Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4
Результаты матчей
Сочи
Локомотив Москва
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сочи
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Факел
|Марков Евгений
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Исход игры
Сочи
26.2% (16)
Ничья
39.3% (24)
Локомотив Москва
34.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (31)
Меньше
44.64% (25)
Обе команды забьют
Да
85.71% (48)
Нет
14.29% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (17)
1:2 Локомотив Москва
21.3% (13)
2:1 Сочи
14.8% (9)
2:2 Ничья
11.5% (7)
0:2 Локомотив Москва
6.6% (4)
1:0 Сочи
4.9% (3)
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