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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:0
Второй тайм: 52'
Анкарагюджю
0'
1:0
44' Гол
Роден Маркус

Ход матча

44'
Роден Маркус
(Ласанья Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Анкарагюджю
2.39
4.10
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
26
Чеккерини
Федерико
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
8
Фегули
Софьян
77
Угур
Аднан
7
Келес
Джан
15
Ласанья
Кевин
20
Мендеш
Райан
1
Гикевич
Рафал
77
Hayrullah
Bilazer
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
16
Джоканович
Андрей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
80
Моруцан
Олимпиу
22
Соу
Али
29
Сепас
Реналдо
Фатих Карагюмрюк
4-3-3
Анкарагюджю
4-3-3

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.33
Мендеш Райан 1 0.33
Ласанья Кевин 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 2 0.67
Сепас Реналдо 1 0.33

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Мендеш Райан 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Дрешевич Ибрахим 1 0
Мерджан Левент 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0
Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Анкарагюджю
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Самсунспор
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аланьяспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Анкарагюджю
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Самсунспор
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Самсунспор
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Анкарагюджю
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ласанья Кевин сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Анкарагюджю
2.39
4.10
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 1:0 Анкарагюджю онлайн

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Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю
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