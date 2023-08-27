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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Витория Гимарайнш
2:0
Конец матча
Визела
0'
22' Желтая карточка
Бустаманте Рафаэль
38' Желтая карточка
Эшковал Жоау
1:0
59' Гол
Силва Андре
64' Желтая карточка
Перейра Матеус
64' Желтая карточка
Феррейра Зе
2:0
72' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
82' Красная карточка
Сантуш Нуну
90'+9

Ход матча

22'
 
Бустаманте Рафаэль
36'
Да Луз Нелсон
Фрейтас Афонсо
 
38'
 
Эшковал Жоау
46'
Феррейра Зе
Гашпар Бруну
 
59'
Силва Андре
(Мендеш Жоао Педро Морейра)
1:0
64'
 
Перейра Матеус
64'
Феррейра Зе
 
69'
 
Наскименто Диого
Эшковал Жоау
69'
Силва Даниэл
Хэндель Томаш
 
72'
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Силва Андре III)
2:0
77'
 
Рашид Осама
Бустаманте Рафаэль
77'
 
Бондосо Кико
Морейра Нуну
79'
Сантуш Нуну
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
79'
Андре Андре
Силва Тьягу
 
82'
Сантуш Нуну
 
87'
 
Сан-Луи Дилан
Оливейра Уго
87'
 
Жардел
Лакава Матиас
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 94.8% (110)
X 3.4% (4)
Визела 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
72
Фрейтас
Афонсо
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
97
Бунтиц
Фабиян
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
25
Эшковал
Жоау
2
Оливейра
Уго
20
Гарсия
Самуэль
12
Бустаманте
Рафаэль
6
Перейра
Матеус
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
17
Лакава
Матиас
Витория Гимарайнш
3-5-2
Визела
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Визела

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
КЛ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
105

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 1 0.33
Силва Тьягу 1 0.33
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.33
Да Луз Нелсон 1 0.33
Силва Жота 1 0.33
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.67
Морейра Нуну 1 0.33
Гарсия Самуэль 1 (1) 0.33
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 2 0
Феррейра Зе 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Тьягу 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 2 0
Силва Томаш 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Визела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4
Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1
Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Визела

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каза Пиа
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 0 2 8 - 5 3
12.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 3
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Витория Гимарайнш 94.8% (110)
    X 3.4% (4)
    Визела 1.7% (2)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 2:0 Визела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:0 Визела

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    94.8% (110)
    Ничья
    3.4% (4)
    Визела
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    48.25% (55)
    Нет
    51.75% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    40.5% (47)
    1:0 Витория Гимарайнш
    33.6% (39)
    2:0 Витория Гимарайнш
    17.2% (20)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
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