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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires
Боавишта
1:1
Конец матча
Каза Пиа
0'
0:1
33' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
35' Желтая карточка
Мальейру Педро
1:1
48' Гол
Мальейру Педро
90'+8

Ход матча

33'
0:1
Афонсо Клейтон Мишель
(Кастро Пабло)
35'
Мальейру Педро
 
48'
Мальейру Педро
(Рейзиньо Мигель)
1:1
64'
 
Андраде Фернандо
Ларрасабаль Гаиска
64'
 
Жералдеш Андре
Кастро Пабло
64'
 
Нето Анжело
Сома Юки
72'
Лоуренсу Бруну
Агра Салвадор
 
76'
 
Кардозо Фелиппе
Афонсо Клейтон Мишель
81'
Де Сантис Джериел
Боженик Роберт
 
81'
Берна
Мораиш Тиагу
 
81'
Вукотич Илия
Рейзиньо Мигель
 
83'
 
Жажа Коэльо
Годвин Савиур
90'
Тавареш Мартим
Макута Гайус
 
Прогнозы 115
Боавишта 89.6% (103)
X 7% (8)
Каза Пиа 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
7
Агра
Салвадор
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
80
Кастро
Пабло
16
Бени
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Годвин
Савиур
Боавишта
4-2-3-1
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Каза Пиа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 3 1
Вукотич Илия 1 0.33
Мораиш Тиагу 1 0.33
Мальейру Педро 1 0.33
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.33
Феррейра Филипе 0 0
Рейзиньо Мигель 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 1
Кастро Пабло 1 0.33
Годвин Савиур 1 (1) 0.33
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренсу Бруну II 0 1
Перес Себастьян 1 0
Макута Гайус 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 2 0
Бени 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Каза Пиа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каза Пиа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Каза Пиа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0
Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каза Пиа - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Торренше - Каза Пиа 0:2 Вилаверденсе - Каза Пиа 0:2
Каза Пиа - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0

Результаты матчей

Боавишта
Каза Пиа

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Каза Пиа
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 0 2 8 - 5 3
12.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Визела
 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Визела
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Визела
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 3
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 115
    Боавишта 89.6% (103)
    X 7% (8)
    Каза Пиа 3.5% (4)
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    Где смотреть матч Боавишта 1:1 Каза Пиа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Каза Пиа

    Исход игры
    Боавишта
    89.6% (103)
    Ничья
    7% (8)
    Каза Пиа
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Боавишта
    43.5% (50)
    1:0 Боавишта
    27% (31)
    2:0 Боавишта
    14.8% (17)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    0:1 Каза Пиа
    2.6% (3)
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