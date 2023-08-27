  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Кайсериспор
2:1
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
16' Гол
Узодимма Энтони
1:1
21' Гол
Муандилмаджи Мариус
2:1
38' Гол
Тиам Маме
90'+7
25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
4
Коловециос
Димитрис
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
89
Ака
Яу
7
Кардозу
Мигел
28
Дживелек
Рамазан
6
Карими
Али
II
9
Тиам
Маме
11
Саздаджи
Гекхан
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
17
Шиндлер
Кингсли
48
Антальялы
Тайлан
10
Нтчам
Оливье
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
7
Фофана
Морике
Кайсериспор
4-1-4-1
Самсунспор
3-4-3

История личных встреч

Кайсериспор
Самсунспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛТ
2:0
ТПЛ
1:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Тотал матчей

1.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
225

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 2 0.67
Узодимма Энтони 1 0.33
Мане Карлуш 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.33
Муандилмаджи Мариус 1 0.33
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узодимма Энтони 1 0
Baran Gezek 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0
Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Самсунспор
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2
Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бандырмаспор 5:0 Сакарьяспор - Самсунспор 0:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Самсунспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хатайспор
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • 21'
    Фофана Морике сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кайсериспор 2:1 Самсунспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     