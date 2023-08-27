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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Спортинг Л
1:0
Конец матча
Фамаликан
0'
23' Желтая карточка
Дьёкереш Виктор
31' Желтая карточка
Риччели
45' Желтая карточка
Коатес Себастьян
1:0
52' Гол
Паулинью Жуан
68' Желтая карточка
Топич Мирко
90' Желтая карточка
Морита Хидемаса
90'+9

Ход матча

23'
Дьёкереш Виктор
 
31'
 
Риччели
45'
Коатес Себастьян
 
52'
Паулинью Жуан
1:0
59'
 
Родригеш Афонсу
Добре Алекс
59'
 
Топич Мирко
Са Гуштаву
60'
 
Лииматта Отсо
Ассунсао Густаво
60'
Катаму Жени
Сантуш Нуну II
 
66'
Матеус Рейс
Эсгаю Рикарду
 
68'
 
Топич Мирко
73'
 
Родригес Хосе Луис
Аранда Оскар
80'
 
Араухо Перейра
Кадис Хондер
84'
Браганса Даниэл
Юлманд Мортен
 
84'
Тринкан Франсишку
Паулинью Жуан
 
90'
Морита Хидемаса
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Спортинг Л 100% (119)
X 0% (0)
Фамаликан 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
11
Сантуш
Нуну
II
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
8
Поте
20
Паулинью
Жуан
9
Дьёкереш
Виктор
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
12
Ассунсао
Густаво
23
Добре
Алекс
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
29
Кадис
Хондер
Спортинг Л
3-4-2-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Фамаликан

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
К
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.63

Среднее время на гол

64
144

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.92
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

46
97

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулинью Жуан 4 1.33
Дьёкереш Виктор 2 0.67
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранда Оскар 1 0.33
Родригеш Афонсу 1 0.33
Риччели 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коатес Себастьян 2 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Диоманде Усман 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 1 1
Топич Мирко 2 0
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Риччели 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Араухо Перейра 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Каза Пиа - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0
Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2
Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Фамаликан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Каза Пиа
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 0 2 8 - 5 3
12.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Коатес Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 31'
      Риччели получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Дьёкереш Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Спортинг Л 100% (119)
    X 0% (0)
    Фамаликан 0% (0)
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    Где смотреть матч Спортинг Л 1:0 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Фамаликан

    Исход игры
    Спортинг Л
    100% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Фамаликан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    31.3% (36)
    Нет
    68.7% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    47.1% (56)
    2:1 Спортинг Л
    22.7% (27)
    3:0 Спортинг Л
    11.8% (14)
    1:0 Спортинг Л
    7.6% (9)
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