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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Конец матча
Хатайспор
0'
37' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
74' Желтая карточка
Yusuf Ozdemir
76' Желтая карточка
Абурджания Георгий
90' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
90' Желтая карточка
Балковец Юре
90' Желтая карточка
Furkan Bayir
90' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
90'+11
1
Ташкиран
Махмут
27
Loide
Augusto
4
Furkan
Bayir
5
Алити
Фидан
88
Yusuf
Ozdemir
10
Новаиш
Жоау
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
17
Жанвье
Николя
7
Караджа
Эфеджан
28
Carlos
Eduardo
III
75
Бингол
Тайфур
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
86
Burak
Bekaroglu
57
Аксой
Энгин
Джан
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
18
Ходжич
Армин
II
17
Деле-Баширу
Фисайо
10
Страндберг
Карлос
99
Йылдырым
Бертуг
Аланьяспор
4-3-3
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Хатайспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
6:0
С
5:0
ТМК
2:2
С
0:0
С
6:0
Л
0:0

Голы

Всего голов

17
0

Голов в среднем за матч

4.25
0

Среднее время на гол

21
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

23
2

Голов в среднем за матч

2.88
0.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

31
360

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 1 0.33
Carlos Eduardo III 1 0.33
Oguz Aydin 0 0
Loide Augusto 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 2 0.67
Саглам Геркем 1 0.33
Страндберг Карлос 1 0.33
Йылдырым Бертуг 1 0.33
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yusuf Ozdemir 3 0
Караджа Эфеджан 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Furkan Bayir 2 0
Oguz Aydin 0 1
Балковец Юре 1 0
Алити Фидан 1 0
Loide Augusto 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 1 0
Саглам Геркем 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1
Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3
Хатайспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6
Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Коньяспор 0:3

Результаты матчей

Аланьяспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Аланьяспор Yusuf Ozdemir 3
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Йылдырым Бертуг получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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