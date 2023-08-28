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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Салернитана
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
49' Желтая карточка
Ловрич Санди
55' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
0:1
57' Гол
Самарджич Лазар
60' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
64' Желтая карточка
Брадарич Домагой
64' Желтая карточка
Пирола Лоренцо
70' Желтая карточка
Феррейра Жоау
1:1
72' Гол
Диа Булайе
90' Желтая карточка
Уолас Соуза
90' Желтая карточка
Кандрева Антонио
90'+7
1:1. Гол Булайе Диа (видео). Чем...
0:1. Гол Лазара Самарджича (виде...

Ход матча

49'
 
Ловрич Санди
53'
Agustin Martegani
Бохинен Эмиль
 
55'
 
Кабаселе Кристиан
57'
0:1
Самарджич Лазар
(Лукка Лоренцо)
60'
Ботхейм Эрик
 
62'
Брадарич Домагой
Маццокки Паскуале
 
62'
Кабрал Жоване
Ботхейм Эрик
 
64'
Брадарич Домагой
 
64'
Пирола Лоренцо
 
70'
 
Феррейра Жоау
72'
Диа Булайе
(Кандрева Антонио)
1:1
75'
 
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
75'
 
Эбоселе Фести
Феррейра Жоау
81'
 
Земура Джордан
Камара Ассан
82'
 
Саррага Ойер
Ловрич Санди
84'
Иквуемеси Чуквубуикем
Пирола Лоренцо
 
84'
Ленговски Матеуш
Кастанос Григорис
 
90'
 
Уолас Соуза
90'
Кандрева Антонио
 
90'
 
Кина Домингуш
Товен Флорьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 428 Количество передач 334
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Салернитана 25.2% (31)
X 49.6% (61)
Удинезе 25.2% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
30
Маццокки
Паскуале
8
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
11
Ботхейм
Эрик
87
Кандрева
Антонио
10
Диа
Булайе
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
13
Феррейра
Жоау
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Салернитана
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Удинезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:2
СA
0:0
СA
0:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
51

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 1
Диа Булайе 1 0.5
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 1 0.5
Лукка Лоренцо 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Ловрич Санди 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6
Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1
Удинезе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1
РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Удинезе

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Лечче Понграчич Марин 2
Сассуоло Лопес Максим 1
Весь список
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    Прогнозы 123
    Салернитана 25.2% (31)
    X 49.6% (61)
    Удинезе 25.2% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Салернитана
    25.2% (31)
    Ничья
    49.6% (61)
    Удинезе
    25.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (54)
    1:2 Удинезе
    15.4% (19)
    2:1 Салернитана
    15.4% (19)
    1:0 Салернитана
    7.3% (9)
    0:1 Удинезе
    5.7% (7)
    0:2 Удинезе
    1.6% (2)
    1:3 Удинезе
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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