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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 11023 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Хетафе
1:0
Конец матча
Алавес
0'
72' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
82' Желтая карточка
Гарсия Луис
83' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
83' Желтая карточка
Алькаин Чебер
1:0
84' Пенальти
Майораль Борха
90'+11

Ход матча

62'
Аленья Карлес
Мата Хайме
 
62'
Альдерете Омар
Митрович Стефан
 
71'
Порту Кристиан
Иглесиас Хуан
 
72'
Дуарте Домингуш
 
76'
 
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
82'
 
Гарсия Луис
83'
 
Абкар Абделькабир
83'
 
Алькаин Чебер
84'
Майораль Борха
1:0
86'
 
Реббах Абдеррахман
Алькаин Чебер
86'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Гевара Андер
90'
Анхилери Фабрисио
Майораль Борха
 
90'
 
Марин Рафа
Абкар Абделькабир
90'
 
Бланко Антонио
Бенавидес Карлос

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 309 Количество передач 337
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Хетафе 65.6% (82)
X 29.6% (37)
Алавес 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
14
Латаса
Хуан
20
Максимович
Неманья
2
Дьене
Даконам
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
23
Бенавидес
Карлос
18
Гуриди
Хон
17
Алькаин
Чебер
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
Хетафе
5-4-1
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Алавес

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.83
0.33

Среднее время на гол

49
270

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
154

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 1 (1) 0.33
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.67
Риоха Луис 1 0.33
Дуарте Рубен 1 0.33
Гуриди Хон 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мата Хайме 1 1
Митрович Стефан 2 0
Дьене Даконам 2 0
Дуарте Домингуш 2 0
Лосано Энтони 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Майораль Борха 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 1 0
Горосабел Андони 1 0
Седлар Александр 1 0
Гарсия Луис 1 0
Абкар Абделькабир 1 0
Алькаин Чебер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1
Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0
Алавес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3
Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1

Результаты матчей

Хетафе
Алавес

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
9.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Бетис Виллиан Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Хетафе: 44%, Алавес: 56%.
  • 101'
    Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 101'
    Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 100'
    Хетафе начинает контратаку
  • 100'
    Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 100'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Хетафе 65.6% (82)
    X 29.6% (37)
    Алавес 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 1:0 Алавес онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Алавес

    Исход игры
    Хетафе
    65.6% (82)
    Ничья
    29.6% (37)
    Алавес
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Хетафе
    28.8% (36)
    1:1 Ничья
    25.6% (32)
    1:0 Хетафе
    25.6% (32)
    2:0 Хетафе
    4.8% (6)
    1:2 Алавес
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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