Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

91' Аленья Карлес пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Алавес

89' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Г О О О О О Л - Майораль Борха из команды Хетафе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Антонио Сивера прыгнул не в ту сторону.

83' Рефери не любит споров - именно за это Алькаин Чебер сейчас получил желтую

83' После проверки VAR судья изменил решение - Хетафе пробьет пенальти!

82' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

81' Абкар Абделькабир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Латаса Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Алавес

78' Оооо... вот это был удар! Дуарте Домингуш должен был забить с этой позиции.

78' Дуарте Домингуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Дамиан Суарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Матч возобновлен

73' Кике Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дуарте Домингуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Кике Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Алавес

72' Порту Кристиан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Алавес

68' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Хетафе

66' Оооо... вот это был удар! Алькаин Чебер должен был забить с этой позиции.

66' Горосабел Андони из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Бенавидес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Абкар Абделькабир нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

63' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

59' Седлар Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Хетафе

57' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

57' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Алавес

54' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

54' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сегодняшная посещаемость составляет 11023 болельщиков

50' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Дамиан Суарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Максимович Неманья нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

47' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля