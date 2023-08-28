Тур: 3. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 11023 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
72' Желтая карточкаДуарте Домингуш
82' Желтая карточкаГарсия Луис
83' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
83' Желтая карточкаАлькаин Чебер
1:0
84' ПенальтиМайораль Борха
90'+11
Ход матча
72'
82'
83'
84'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
309 Количество передач 337
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
14
Латаса
Хуан
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Латаса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ривера ГоркаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Санчес АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Алавес
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
0.33
Среднее время на гол
49
270
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
154
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.33
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.67
|Риоха Луис
|1
|0.33
|Дуарте Рубен
|1
|0.33
|Гуриди Хон
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мата Хайме
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Дьене Даконам
|2
|0
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Майораль Борха
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Седлар Александр
|1
|0
|Гарсия Луис
|1
|0
|Абкар Абделькабир
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1
Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0
Алавес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3
Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1
Результаты матчей
Хетафе
Алавес
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Атлетико М
|Депай Мемфис
|2
|Бетис
|Виллиан Жозе
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Алавес
Исход игры
Хетафе
65.6% (82)
Ничья
29.6% (37)
Алавес
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Хетафе
28.8% (36)
1:1 Ничья
25.6% (32)
1:0 Хетафе
25.6% (32)
2:0 Хетафе
4.8% (6)
1:2 Алавес
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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