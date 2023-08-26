Тур: 4. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттифак
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
24 матча
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
2.38
1.91
Среднее время на гол
37
47
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.55
0.92
Среднее время на гол
165
97
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|3
|1
|Аль-Хамдан Абдулла
|2
|0.67
|Аль-Давсари Салем
|2 (1)
|0.67
|Митрович Александар
|1
|0.33
|Невеш Рубен
|0
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|0
|0
|Канно Мохамед
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Аль-Иттифак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Виктор
|2
|0.67
|Кайсон Робин
|2
|0.67
|Дембеле Мусса II
|1
|0.33
|Абдулла Хаззази Али
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|1
|Невеш Рубен
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Аль-Иттифак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Абдулла Хаззази Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Иттифак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Иттифак
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Иттифак
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
4
80%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1
Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 1:1
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|3
|Аль-Раед Бурайда
|Гонсалес Омар II
|1 1
|Аль-Охдуд
|Кольядо Алекс
|1 1
|Аль-Фейха
|Цимирот Гойко
|2
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|2
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
91.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Аль-Иттифак
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
51.1% (24)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
17% (8)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
10.6% (5)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.5% (4)
1:2 Аль-Иттифак
4.3% (2)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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