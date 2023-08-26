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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Иттифак
Прогнозы 47
Аль-Хиляль Эр-Рияд 91.5% (43)
X 4.3% (2)
Аль-Иттифак 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Иттифак
1.19
6.80
15.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттифак

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

24 матча

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛСА
5:1
ПЛСА
1:3
ПЛСА
2:2
ПЛСА
1:1
ПЛСА
3:3
SL
2:0
SL
0:2
PFC
0:3
PFC
2:0
СА
2:0

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

2.38
1.91

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.55
0.92

Среднее время на гол

165
97

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 3 1
Аль-Хамдан Абдулла 2 0.67
Аль-Давсари Салем 2 (1) 0.67
Митрович Александар 1 0.33
Невеш Рубен 0 0
Аль-Бурайк Мохаммед 0 0
Канно Мохамед 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0
Аль-Иттифак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Виктор 2 0.67
Кайсон Робин 2 0.67
Дембеле Мусса II 1 0.33
Абдулла Хаззази Али 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 2 0
Милинкович-Савич Сергей 0 1
Невеш Рубен 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Аль-Иттифак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 1 0
Хендри Джек 1 0
Абдулла Хаззази Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Иттифак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Иттифак
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Иттифак
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
4
80%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Иттифак
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттифак 0:1
Работнички - Аль-Иттифак 0:4 Аль-Иттифак - Локомотив Загреб 0:1 Залаэгерсег - Аль-Иттифак 1:1 Вараждин - Аль-Иттифак 2:1 Алюминий - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Адаль - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Фатех 0:4 Абха - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 1:1

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттифак

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттифак

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Аль-Вахда Мекка
 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Аль-Фейха
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 4 - 7 4
9.
Аль-Рияд
 3 1 1 1 3 - 6 4
10.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 1 0 2 6 - 4 3
11.
Абха
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Аль-Таи
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Дамак
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Аль-Охдуд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Аль-Халидж
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Аль-Хазм
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Фейха
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Иттифак
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Вахда Мекка
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Абха
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Аль-Таи
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Дамак
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Аль-Фатех
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аль-Охдуд
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аль-Фейха
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дамак
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Аль-Охдуд
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Аль-Хазм
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Абха
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Таи
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Раед Бурайда Гонсалес Омар II 1 1
Аль-Охдуд Кольядо Алекс 1 1
Аль-Фейха Цимирот Гойко 2
Аль-Халидж Родригеш Иву 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 91.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Аль-Иттифак 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Иттифак
    1.19
    6.80
    15.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    91.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Аль-Иттифак
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    51.1% (24)
    2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    17% (8)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    10.6% (5)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8.5% (4)
    1:2 Аль-Иттифак
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Иттифак
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