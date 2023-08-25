Тур: 4. Стадион: Кинг Абдул Азиз.
История личных встреч
Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джидда
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.18
Среднее время на гол
52
76
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.91
Среднее время на гол
60
47
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.55
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фажр Файчаль
|1 (1)
|0.33
|Игало Одион
|1
|0.33
|Аль-Мовалад Саид
|1
|0.33
|Ансельмо
|1
|0.33
|Наджи Яхья
|1
|0.33
|Аль-Исса Хуссейн
|1
|0.33
|Бакшвин Валид
|0
|0
|Нур Абдулазиз
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|4 (1)
|1.33
|Коронадо Игор
|2
|0.67
|Аль-Джамаан Салех
|2
|0.67
|Бензема Карим
|1
|0.33
|Ромариньо Рикардо
|0
|0
|Бамсауд Ахмед
|0
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|0
|0
Карточки
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хаджи Алаа
|2
|0
|Аль-Кахтани Абдулкарим
|1
|0
|Нур Абдулазиз
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коронадо Игор
|1
|0
|Хавсави Омар
|1
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Вахда Мекка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аль-Вахда Мекка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Аль-Вахда Мекка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 0:3 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:0
Аль-Вахда Мекка - Раджа Касабланка 0:1 Металац - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Белуиздад 2:1 Аль-Кувейт - Аль-Вахда Мекка 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Нови Пазар 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 1:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Вахда Мекка - Бани Яс 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Адаль - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аджман - Аль-Вахда Мекка 2:3 Аль-Вахда Мекка - Дамак 0:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Нахда - Аль-Иттихад Джидда 3:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1
Результаты матчей
Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|4 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|Аль-Ахли Джидда
|Фирмино Роберто
|3 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|3 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мане Садио
|3
|Аль-Раед Бурайда
|Гонсалес Омар II
|1 1
|Аль-Охдуд
|Кольядо Алекс
|1 1
|Аль-Фейха
|Цимирот Гойко
|2
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|2
Прогнозы на матч Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Аль-Вахда Мекка
21.7% (10)
Ничья
17.4% (8)
Аль-Иттихад Джидда
60.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:2 Аль-Иттихад Джидда
39.1% (18)
2:1 Аль-Вахда Мекка
17.4% (8)
1:1 Ничья
15.2% (7)
0:1 Аль-Иттихад Джидда
8.7% (4)
0:2 Аль-Иттихад Джидда
6.5% (3)
1:3 Аль-Иттихад Джидда
6.5% (3)
1:0 Аль-Вахда Мекка
4.3% (2)
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