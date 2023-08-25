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  4. Премьер-лига 2023-2024

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Аль-Вахда Мекка
 
Позже
Аль-Иттихад Джидда
Прогнозы 46
Аль-Вахда Мекка 21.7% (10)
X 17.4% (8)
Аль-Иттихад Джидда 60.9% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Вахда Мекка
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
20.00
6.70
1.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джидда

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:1
ПЛ
1:1
ЛЧА
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛСА
2:1
ПЛСА
1:0
SL
1:3
SL
2:1
ЛЧА
0:1
PFC
4:2
PFC
4:2

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.18

Среднее время на гол

52
76

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.91

Среднее время на гол

60
47

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.55

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Вахда Мекка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фажр Файчаль 1 (1) 0.33
Игало Одион 1 0.33
Аль-Мовалад Саид 1 0.33
Ансельмо 1 0.33
Наджи Яхья 1 0.33
Аль-Исса Хуссейн 1 0.33
Бакшвин Валид 0 0
Нур Абдулазиз 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 4 (1) 1.33
Коронадо Игор 2 0.67
Аль-Джамаан Салех 2 0.67
Бензема Карим 1 0.33
Ромариньо Рикардо 0 0
Бамсауд Ахмед 0 0
Аль-Олайан Мадаллах 0 0

Карточки

Аль-Вахда Мекка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хаджи Алаа 2 0
Аль-Кахтани Абдулкарим 1 0
Нур Абдулазиз 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коронадо Игор 1 0
Хавсави Омар 1 0
Аль-Шанкити Муханнад 1 0

Результаты матчей

Аль-Вахда Мекка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аль-Вахда Мекка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Аль-Вахда Мекка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 0:3 Аль-Вахда Мекка - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:0
Аль-Вахда Мекка - Раджа Касабланка 0:1 Металац - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Белуиздад 2:1 Аль-Кувейт - Аль-Вахда Мекка 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Нови Пазар 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Таи - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 1:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Вахда Мекка - Бани Яс 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Адаль - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аджман - Аль-Вахда Мекка 2:3 Аль-Вахда Мекка - Дамак 0:2 Аль-Фатех - Аль-Вахда Мекка 1:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Аль-Шорта - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Сфаксьен 1:0 Эсперанс Тунис - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Батин 1:0 Дхофар - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Аль-Иттихад Джидда - Сур 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Бахла 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 2:1 Аль-Сиб - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Нахда - Аль-Иттихад Джидда 3:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1

Результаты матчей

Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Аль-Иттифак
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Аль-Таавун Бурайда
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Аль-Вахда Мекка
 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Аль-Фейха
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Аль-Фатех
 3 1 1 1 4 - 7 4
9.
Аль-Рияд
 3 1 1 1 3 - 6 4
10.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 1 0 2 6 - 4 3
11.
Абха
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Аль-Таи
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Дамак
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Аль-Охдуд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Аль-Халидж
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Аль-Хазм
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Аль-Раед Бурайда
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Фейха
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Иттифак
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Вахда Мекка
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Абха
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Аль-Таи
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Аль-Рияд
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Дамак
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Аль-Фатех
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Аль-Халидж
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аль-Хазм
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аль-Охдуд
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Раед Бурайда
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Аль-Таавун Бурайда
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Аль-Вахда Мекка
 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аль-Фейха
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дамак
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Аль-Охдуд
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Аль-Халидж
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Аль-Хазм
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Абха
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Аль-Таи
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 4 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 3 (1)
Аль-Ахли Джидда Фирмино Роберто 3 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 3 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Мане Садио 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Раед Бурайда Гонсалес Омар II 1 1
Аль-Охдуд Кольядо Алекс 1 1
Аль-Фейха Цимирот Гойко 2
Аль-Халидж Родригеш Иву 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Аль-Вахда Мекка 21.7% (10)
    X 17.4% (8)
    Аль-Иттихад Джидда 60.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Вахда Мекка
    Ничья
    Аль-Иттихад Джидда
    20.00
    6.70
    1.18
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    Аль-Вахда Мекка
    21.7% (10)
    Ничья
    17.4% (8)
    Аль-Иттихад Джидда
    60.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Иттихад Джидда
    39.1% (18)
    2:1 Аль-Вахда Мекка
    17.4% (8)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    0:1 Аль-Иттихад Джидда
    8.7% (4)
    0:2 Аль-Иттихад Джидда
    6.5% (3)
    1:3 Аль-Иттихад Джидда
    6.5% (3)
    1:0 Аль-Вахда Мекка
    4.3% (2)
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