Тур: 2. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Фаббри Микаэль
Позже
История личных встреч
Кальяри
Интер Милан
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
30 матчей
16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.06
2
Среднее время на гол
43
45
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
55
64
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|2
|2
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паволетти Леонардо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1
Результаты матчей
Кальяри
Интер Милан
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2
|Рома
|Белотти Андреа
|2
|Наполи
|Осимхен Виктор
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|2
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1 (1)
|Салернитана
|Фасио Федерико
|1
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1
|Монца
|Кальдирола Лука
|1
|Ювентус
|Алекс Сандро
|1
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри - Интер Милан
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
3.7% (2)
Интер Милан
96.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
44.4% (24)
0:2 Интер Милан
20.4% (11)
0:1 Интер Милан
14.8% (8)
1:3 Интер Милан
11.1% (6)
0:3 Интер Милан
3.7% (2)
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