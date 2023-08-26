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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Кальяри
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 54
Кальяри 0% (0)
X 3.7% (2)
Интер Милан 96.3% (52)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Интер Милан
7.00
5.20
1.49
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кальяри
Интер Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

30 матчей

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:3
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
К
4:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:3
СA
1:5
СA
1:2
К
3:0
СA
1:2
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

55
64

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 2
Арнаутович Марко 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паволетти Леонардо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Интер Милан

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

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    • Прогнозы 54
    Кальяри 0% (0)
    X 3.7% (2)
    Интер Милан 96.3% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Интер Милан
    7.00
    5.20
    1.49
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кальяри - Интер Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    3.7% (2)
    Интер Милан
    96.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    44.4% (24)
    0:2 Интер Милан
    20.4% (11)
    0:1 Интер Милан
    14.8% (8)
    1:3 Интер Милан
    11.1% (6)
    0:3 Интер Милан
    3.7% (2)
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    Кальяри
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