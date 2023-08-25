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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Райо Вальекано
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 54
Райо Вальекано 1.9% (1)
X 9.3% (5)
Атлетико М 88.9% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Атлетико М
4.10
3.50
2.04
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

19 матчей

5.3%
15.8%
78.9%
1 победа 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.56
1.7

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 1 0.5
Сисс Пате 1 0.5
Паласон Иси 1 (1) 0.5
Нтекья Ранди 1 (1) 0.5
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 0.5
Депай Мемфис 1 0.5
Льоренте Маркос 1 0.5
Карраско Янник 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Валентин Оскар 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Райо Вальекано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2
Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1
Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Атлетико М

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Райо Вальекано 1.9% (1)
    X 9.3% (5)
    Атлетико М 88.9% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Атлетико М
    4.10
    3.50
    2.04
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Атлетико М

    Исход игры
    Райо Вальекано
    1.9% (1)
    Ничья
    9.3% (5)
    Атлетико М
    88.9% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    46.3% (25)
    0:1 Атлетико М
    20.4% (11)
    0:2 Атлетико М
    16.7% (9)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    1:3 Атлетико М
    3.7% (2)
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    Райо Вальекано
    Атлетико М
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