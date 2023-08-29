Тур: 3. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
9' Желтая карточкаПартипило Антони
0:1
14' ГолБонни Анж-Йоан
17' Желтая карточкаКулибали Войо
28' Красная карточкаЛеверб Максим
42' Желтая карточкаМарин Мариус
56' Вторая желтая карточкаКулибали Войо
1:1
84' ПенальтиВалоти Матиа
1:2
90' ГолЧолак Антонио-Мирко
90'+9
Ход матча
14'
0:1
17'
28'
42'
56'
84'
1:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
516 Количество передач 352
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Сек АссанПолузащитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Ante Vukovic
-
14 Miha Trdan
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Пиза
Парма
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
157
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.5
|Alesandro Arena
|1
|0.5
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.5
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернабе Адриан
|2
|0.67
|Бенедычак Адриан
|2 (2)
|0.67
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.33
|Ман Деннис
|0
|0
|Зом Симон
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|0
|1
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|1
|1
|Партипило Антони
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1
Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1
Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1
Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1
Результаты матчей
Пиза
Парма
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пиза
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Парма
|Бернабе Адриан
|2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Парма
|Кулибали Войо
|1 1
|Реджо-Аудаче
|Alessandro Marcandalli
|1 1