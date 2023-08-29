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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Пиза
1:2
Конец матча
Парма
0'
9' Желтая карточка
Партипило Антони
0:1
14' Гол
Бонни Анж-Йоан
17' Желтая карточка
Кулибали Войо
28' Красная карточка
Леверб Максим
42' Желтая карточка
Марин Мариус
56' Вторая желтая карточка
Кулибали Войо
1:1
84' Пенальти
Валоти Матиа
1:2
90' Гол
Чолак Антонио-Мирко
90'+9
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
28
Alesandro
Arena
27
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
17
Млакар
Ян
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
10
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
21
Партипило
Антони
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Пиза
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Пиза
Парма

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:1
К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
157

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.5
Alesandro Arena 1 0.5
Валоти Матиа 1 (1) 0.5
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернабе Адриан 2 0.67
Бенедычак Адриан 2 (2) 0.67
Бонни Анж-Йоан 1 0.33
Ман Деннис 0 0
Зом Симон 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 0 1
Калабрези Артуро 1 0
Николас Андраде 1 0
Марин Мариус 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Alesandro Arena 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 1 1
Партипило Антони 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1
Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1
Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1
Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1

Результаты матчей

Пиза
Парма

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пиза
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Катанзаро
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Катанзаро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Alessandro Arena уходит с поля. Херманнссон Хьёртур выходит вместо него
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Леверб Максим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 17'
      Кулибали Войо получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Зом Симон сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан бьет в цель!
    • 9'
      Партипило Антони получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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