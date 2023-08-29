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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Козенца
1:2
Конец матча
Модена
0'
1:0
12' Гол
Тутино Дженнаро
18' Желтая карточка
Вентури Майкл
1:1
40' Гол
Стриццоло Лука
45' Желтая карточка
Стриццоло Лука
49' Желтая карточка
Фонтанаросса Алессандро
80' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
85' Желтая карточка
Fabio Abiuso
1:2
88' Гол
Fabio Abiuso
90' Желтая карточка
Кало Джакомо
90'+8

Ход матча

12'
Тутино Дженнаро
(Маррас Мануэль)
1:0
18'
Вентури Майкл
 
40'
1:1
Стриццоло Лука
45'
 
Стриццоло Лука
46'
 
Fabio Abiuso
Стриццоло Лука
49'
Фонтанаросса Алессандро
 
62'
Д'Урсо Кристиан
Маррас Мануэль
 
63'
Вивиани Маттиа
Вока Идриз
 
69'
Ариоли Алессандро
Маццокки Симоне
 
80'
 
Гарджуло Марио
Джерли Фабио
80'
Вивиани Маттиа
 
81'
 
Коттали Маттео
Понси Фабио
83'
Valerio Crespi
Тутино Дженнаро
 
83'
Прашелик Матеуш
Дзуккон Федерико
 
85'
 
Fabio Abiuso
88'
1:2
Fabio Abiuso
90'
 
Фальчинелли Диего
Тремолада Лука
90'
 
Tomasso Silvestri
Манкони Якопо
90'
Кало Джакомо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 470 Количество передач 431
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
32
Стриццоло
Лука
17
Манкони
Якопо
Козенца
4-2-3-1
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Модена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.67
Вока Идриз 1 0.33
Ариоли Алессандро 1 0.33
Massimo Zilli 1 0.33
Маррас Мануэль 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маццокки Симоне 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 1
Fabio Abiuso 1 0.5
Манкони Якопо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 1 0
Вивиани Маттиа 1 0
Вентури Майкл 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стриццоло Лука 1 0
Коттали Маттео 1 0
Fabio Abiuso 1 0

Результаты матчей

Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Козенца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3
Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1
Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1
Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2

Результаты матчей

Козенца
Модена

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Козенца
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Катанзаро
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Катанзаро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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