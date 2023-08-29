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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Асколи
3:0
Конец матча
ФералпиСало
0'
28' Желтая карточка
Davide Balestrero
1:0
29' Гол
Мендеш Педру
2:0
31' Гол
Родригес Пабло
51' Желтая карточка
Чеппители Лука
65' Желтая карточка
Alessandro Pilati
3:0
77' Пенальти
Мендеш Педру
90'+7

Ход матча

28'
 
Davide Balestrero
29'
Мендеш Педру
(Манцари Джакомо)
1:0
31'
Родригес Пабло
(Джоване Самуэль)
2:0
46'
 
Ла Мантия Андреа
Denis Hergheligiu
46'
 
Luca Fiordiani
Карраро Федерико
51'
Калигара Фабрицио
Адьяпонг Клод
 
51'
 
Чеппители Лука
59'
 
Сау Марко
Бутич Карло
65'
 
Alessandro Pilati
72'
Миллико Винченцо
Манцари Джакомо
 
75'
 
Компаньон Маттиа
Ди Мольфетта Давиде
77'
Мендеш Педру
3:0
83'
 
Париджини Витторио
Феличи Маттиа
86'
Simon D'Uffizi
Родригес Пабло
 
86'
Lorenzo Cosimi
Фальцерано Марчелло
 
86'
Erdis Kraja
Патрицио Масини
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 470 Количество передач 396
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
8
Джоване
Самуэль
73
Патрицио
Масини
5
Гнаоре
Эдди
23
Фальцерано
Марчелло
28
Манцари
Джакомо
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
1
Пицциньякко
Семуэль
2
Феррарини
Габриэле
23
Чеппители
Лука
19
Alessandro
Pilati
3
Mattia
Tonetto
27
Denis
Hergheligiu
21
Карраро
Федерико
8
Davide
Balestrero
97
Феличи
Маттиа
9
Бутич
Карло
10
Ди
Мольфетта
Давиде
Асколи
4-3-2-1
ФералпиСало
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 2 (1) 0.67
Родригес Пабло 1 0.33
Джоване Самуэль 0 0
Манцари Джакомо 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 1 1
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Калигара Фабрицио 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 3 0
Davide Balestrero 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Alessandro Pilati 1 0

Результаты матчей

Асколи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Асколи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Асколи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0
Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4
ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Арциньяно 1:0

Результаты матчей

Асколи
ФералпиСало

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Асколи
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Модена
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Катанзаро
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Козенца
 1:2 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Пиза
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 2:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Катанзаро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Козенца
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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