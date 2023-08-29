Тур: 3. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
3:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаDavide Balestrero
1:0
29' ГолМендеш Педру
2:0
31' ГолРодригес Пабло
51' Желтая карточкаЧеппители Лука
65' Желтая карточкаAlessandro Pilati
3:0
77' ПенальтиМендеш Педру
90'+7
Ход матча
29'
1:0
31'
51'
59'
77'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
470 Количество передач 396
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Brayan Gjyla
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|2 (1)
|0.67
|Родригес Пабло
|1
|0.33
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Манцари Джакомо
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|1
|1
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|3
|0
|Davide Balestrero
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Alessandro Pilati
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Асколи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Асколи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0
Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4
ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Арциньяно 1:0
Результаты матчей
Асколи
ФералпиСало
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Асколи
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Парма
|Бернабе Адриан
|2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Парма
|Кулибали Войо
|1 1
|Реджо-Аудаче
|Alessandro Marcandalli
|1 1