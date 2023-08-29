  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Реджо-Аудаче
1:3
Конец матча
Палермо
0'
0:1
7' Гол
Лучиони Фабио
27' Желтая карточка
Родзио Паоло
42' Красная карточка
Alessandro Marcandalli
44' Желтая карточка
Романья Филиппо
1:1
65' Гол
Ланини Эрик
1:2
71' Гол
Сегре Джакопо
75' Желтая карточка
Кабаши Элвис
1:3
90' Гол
Солери Эдоардо
90'+7
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
30
Вергара
Антонио
23
Петтинари
Стефано
80
Natan
Girma
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
20
Aljosa
Vasic
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Реджо-Аудаче
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтинари Стефано 1 0.33
Ланини Эрик 1 0.33
Видо Лука 1 (1) 0.33
Кабаши Элвис 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лучиони Фабио 1 0.5
Сегре Джакопо 1 0.5
Ди Мариано Франческо 0 0

Карточки

Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alessandro Marcandalli 1 1
Бьянко Алессандро 2 0
Чигарини Лука 1 0
Родзио Паоло 1 0
Кабаши Элвис 1 0
Романья Филиппо 1 0
Natan Girma 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Брунори Маттео 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджо-Аудаче
(4 матча)
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 поражение
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Палермо
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3
Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
Палермо

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реджо-Аудаче
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Модена
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Катанзаро
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Козенца
 1:2 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Пиза
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Модена
 2:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Катанзаро
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Козенца
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Портанова Маноло уходит с поля. Ланини Эрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Реджо-Аудаче 1:3 Палермо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     