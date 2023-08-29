Тур: 3. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЛучиони Фабио
27' Желтая карточкаРодзио Паоло
42' Красная карточкаAlessandro Marcandalli
44' Желтая карточкаРоманья Филиппо
1:1
65' ГолЛанини Эрик
1:2
71' ГолСегре Джакопо
75' Желтая карточкаКабаши Элвис
1:3
90' ГолСолери Эдоардо
90'+7
Ход матча
7'
0:1
27'
44'
65'
1:1
71'
75'
90'
1:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
392 Количество передач 398
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.30 Победа «Палермо»
-
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Бомбардиры внутри турнира
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтинари Стефано
|1
|0.33
|Ланини Эрик
|1
|0.33
|Видо Лука
|1 (1)
|0.33
|Кабаши Элвис
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лучиони Фабио
|1
|0.5
|Сегре Джакопо
|1
|0.5
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
Карточки
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Бьянко Алессандро
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Кабаши Элвис
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Natan Girma
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реджо-Аудаче
(4 матча)
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 поражение
Палермо
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3
Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
Палермо
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реджо-Аудаче
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Парма
|Бернабе Адриан
|2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Парма
|Кулибали Войо
|1 1
|Реджо-Аудаче
|Alessandro Marcandalli
|1 1