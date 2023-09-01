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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Фортуна
1:1
Первый тайм: 21'
Карлсруэ
0'
0:1
3' Гол
Шлойзенер Фабиан
1:1
14' Гол
Yannik Engelhardt

Ход матча

3'
0:1
Шлойзенер Фабиан
14'
Yannik Engelhardt
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Карлсруэ
3.82
4.50
3.29
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
Фортуна
4-5-1
Карлсруэ
4-1-3-2

История личных встреч

Фортуна
Карлсруэ

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.55
2.1

Среднее время на гол

58
42

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

27
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.76

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
51

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вейс Йорди 2 0.4
Цолис Христос 2 (1) 0.4
Гинчек Даниэль 1 0.2
Клаус Феликс 1 0.2
Вермейж Винсент 1 0.2
Аппелькамп Синта 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 3 0.6
Ванитцек Марвин 2 0.4
Зивзивадзе Буду 1 0.2
Бурнич Дженис 1 0.2
Йенсен Леон 1 0.2
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Николя Гавори 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурнич Дженис 2 0
Небель Пауль 2 0
Хайзе Филип 1 0
Гондорф Жером 1 0
Ванитцек Марвин 1 0

Результаты матчей

Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2
Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1

Результаты матчей

Фортуна
Карлсруэ

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Фортуна
 1:1 5 2 2 1 8 - 3 8
6.
Карлсруэ
 1:1 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Санкт-Паули
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Карлсруэ
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Фортуна
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Айнтрахт Бр
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Фортуна
 1:1 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Карлсруэ
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Карлсруэ
3.82
4.50
3.29
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