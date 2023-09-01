Тур: 5. Стадион: Эсприт-Арена.
Ход матча
3'
0:1
14'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Карлсруэ
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.55
2.1
Среднее время на гол
58
42
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Среднее время на гол
90
61
Всего голов
27
37
Голов в среднем за матч
1.29
1.76
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
51
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вейс Йорди
|2
|0.4
|Цолис Христос
|2 (1)
|0.4
|Гинчек Даниэль
|1
|0.2
|Клаус Феликс
|1
|0.2
|Вермейж Винсент
|1
|0.2
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.6
|Ванитцек Марвин
|2
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.2
|Бурнич Дженис
|1
|0.2
|Йенсен Леон
|1
|0.2
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Хайзе Филип
|1
|0
|Гондорф Жером
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2
Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
Результаты матчей
Фортуна
Карлсруэ
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|14.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
|Веен Висбаден
|Фехнер Джино
|3