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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 40000
Фортуна
3:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
3' Гол
Шлойзенер Фабиан
1:1
14' Гол
Yannik Engelhardt
35' Желтая карточка
Николя Гавори
45' Желтая карточка
Йенсен Леон
2:1
55' Гол
Цолис Христос
3:1
57' Гол в свои ворота
Ванитцек Марвин
59' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
75' Желтая карточка
Хайзе Филип
90'+5
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
Фортуна
4-5-1
Карлсруэ
4-1-3-2

История личных встреч

Фортуна
Карлсруэ

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:5
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.55
2.1

Среднее время на гол

58
42

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.45

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

27
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.76

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
51

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 3 (1) 0.6
Де Вейс Йорди 2 0.4
Гинчек Даниэль 1 0.2
Клаус Феликс 1 0.2
Вермейж Винсент 1 0.2
Yannik Engelhardt 1 0.2
Аппелькамп Синта 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 3 0.6
Ванитцек Марвин 2 0.4
Зивзивадзе Буду 1 0.2
Бурнич Дженис 1 0.2
Йенсен Леон 1 0.2
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 2 0
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Небель Пауль 2 0
Гондорф Жером 1 0
Йенсен Леон 1 0

Результаты матчей

Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Фортуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2
Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1

Результаты матчей

Фортуна
Карлсруэ

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Йенсен Леон получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Николя Гавори получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Yannik Engelhardt бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Шлойзенер Фабиан бьет в цель!
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