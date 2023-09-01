Тур: 5. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 40000
0'
0:1
3' ГолШлойзенер Фабиан
1:1
14' ГолYannik Engelhardt
35' Желтая карточкаНиколя Гавори
45' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:1
55' ГолЦолис Христос
3:1
57' Гол в свои воротаВанитцек Марвин
59' Желтая карточкаВанитцек Марвин
75' Желтая карточкаХайзе Филип
90'+5
Ход матча
3'
0:1
14'
35'
45'
55'
57'
3:1
59'
75'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
466 Количество передач 432
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Карлсруэ
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.55
2.1
Среднее время на гол
58
42
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.45
Среднее время на гол
90
61
Всего голов
27
37
Голов в среднем за матч
1.29
1.76
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
51
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|3 (1)
|0.6
|Де Вейс Йорди
|2
|0.4
|Гинчек Даниэль
|1
|0.2
|Клаус Феликс
|1
|0.2
|Вермейж Винсент
|1
|0.2
|Yannik Engelhardt
|1
|0.2
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.6
|Ванитцек Марвин
|2
|0.4
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.2
|Бурнич Дженис
|1
|0.2
|Йенсен Леон
|1
|0.2
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|2
|0
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Гондорф Жером
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Фортуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2
Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
Результаты матчей
Фортуна
Карлсруэ
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
23
14
14
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3