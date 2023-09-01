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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 19'
Верона

Ход матча

12'
Пинамонти Андреа
(Тольян Йереми)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 127
Сассуоло 64.6% (82)
X 20.5% (26)
Верона 15% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Верона
3.75
4.00
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
7
Энрике
Матеус
42
Торстведт
Кристиан
24
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
90
Фолоруншо
Майкл
26
Нгонж
Сириль
77
Мбула
Хорди
Сассуоло
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Верона

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:0
К
3:3
К
2:0
СCA
0:2

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.09
1.58

Среднее время на гол

82
56

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 1 0.33
Тольян Йереми 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуда Ондрей 1 0.33
Бонаццоли Федерико 1 0.33
Нгонж Сириль 1 0.33

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 0 1
Нето Руан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиен Исак 0 1
Дуда Ондрей 1 0
Давидович Павел 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1
Верона
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2
Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1

Результаты матчей

Сассуоло
Верона

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Сассуоло
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Верона
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Лечче Понграчич Марин 2
Сассуоло Лопес Максим 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Сассуоло пытается что-то создать.
    • 8'
      Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Верона пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Сассуоло
    • 7'
      Дойг Джош не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Верона пытается что-то создать.
    • 7'
      Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Давидович Павел из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лорьенте Арман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Дойг Джош из команды Верона поставил подножку. Пострадал Тольян Йереми
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 6'
      Контроль мяча: Сассуоло: 59%, Верона: 41%.
    • 5'
      Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Пинамонти Андреа из команды Сассуоло в офсайде
    • 5'
      Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Фараони Марко из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Лорьенте Арман из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Маньяни Джанджакомо успешно блокирует удар.
    • 4'
      Лорьенте Арман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Болока Даниэль пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем
    • 3'
      Сассуоло пытается что-то создать.
    • 3'
      Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Коппола Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Верона начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.1% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Сассуоло 64.6% (82)
    X 20.5% (26)
    Верона 15% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Верона
    3.75
    4.00
    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Верона

    Исход игры
    Сассуоло
    64.3% (81)
    Ничья
    20.6% (26)
    Верона
    15.1% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    38.1% (48)
    1:0 Сассуоло
    19% (24)
    1:1 Ничья
    17.5% (22)
    1:2 Верона
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Сассуоло
    2.4% (3)
    0:1 Верона
    2.4% (3)
    0:2 Верона
    1.6% (2)
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