Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Маньяни Джанджакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо ловит мяч

49' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рефери не любит споров - именно за это Марко Барони сейчас получил желтую

44' Удар от ворот произведет Сассуоло

44' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

44' Удар от ворот произведет Сассуоло

44' Оооо... вот это был удар! Нгонж Сириль должен был забить с этой позиции.

44' Дойг Джош из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Коппола Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Верона

40' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Онгла Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Сассуоло

32' Фараони Марко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Матч возобновлен

30' Онгла Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Болока Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Сассуоло

22' Дуда Ондрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Верона

19' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Удар от ворот произведет Сассуоло

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сассуоло

10' Удар от ворот произведет Сассуоло

9' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Сассуоло

7' Дойг Джош не смог попасть в створ ударом издали

7' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лорьенте Арман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

5' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Болока Даниэль пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

3' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля

1' Судья начинает матч