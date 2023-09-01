  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Сассуоло
3:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
11' Гол
Пинамонти Андреа
29' Желтая карточка
Болока Даниэль
42' Желтая карточка
Коппола Диего
45' Желтая карточка
Марко Барони
45' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
1:1
56' Гол
Нгонж Сириль
2:1
63' Гол
Берарди Доменико
71' Желтая карточка
Дойг Джош
3:1
73' Пенальти
Берарди Доменико
90'+7
3:1. Гол с пенальти Доменико Бер...
2:1. Гол Доменико Берарди (видео...
1:1. Гол Сириля Нгонге (видео). ...
1:0. Гол Андреа Пинамонти (видео...

Ход матча

11'
Пинамонти Андреа
(Тольян Йереми)
1:0
29'
Болока Даниэль
 
36'
 
Сердар Суат
Онгла Мартин
42'
 
Коппола Диего
45'
 
Марко Барони
45'
 
Маньяни Джанджакомо
46'
 
Бонаццоли Федерико
Мбула Хорди
56'
1:1
Нгонж Сириль
(Фараони Марко)
63'
Берарди Доменико
(Лорьенте Арман)
2:1
65'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Винья Матиас
 
65'
Байрами Недим
Торстведт Кристиан
 
71'
 
Дойг Джош
73'
Берарди Доменико
3:1
77'
 
Джурич Милан
Дуда Ондрей
78'
Сейде Эмиль Конрадсен
Берарди Доменико
 
78'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 
86'
 
Терраччано Филиппо
Фараони Марко
86'
 
Хуан Кабаль
Дойг Джош
86'
Рачич Урош
Лорьенте Арман
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 374 Количество передач 444
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Сассуоло 64.6% (82)
X 20.5% (26)
Верона 15% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
7
Энрике
Матеус
42
Торстведт
Кристиан
24
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
90
Фолоруншо
Майкл
77
Мбула
Хорди
Сассуоло
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Верона

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:0
К
3:3
К
2:0
СCA
0:2

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.09
1.58

Среднее время на гол

82
56

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 2 (1) 0.67
Пинамонти Андреа 1 0.33
Тольян Йереми 0 0
Лорьенте Арман 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.67
Дуда Ондрей 1 0.33
Бонаццоли Федерико 1 0.33
Фараони Марко 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 0 1
Болока Даниэль 1 0
Нето Руан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 2 0
Марко Барони 2 0
Хиен Исак 0 1
Дуда Ондрей 1 0
Давидович Павел 1 0
Дойг Джош 1 0
Коппола Диего 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1
Верона
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2
Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1

Результаты матчей

Сассуоло
Верона

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Рома
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Верона Маньяни Джанджакомо 2
Лечче Понграчич Марин 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сассуоло: 47%, Верона: 53%.
  • 96'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Джурич Милан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Бонаццоли Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Эрлич Мартин из команды Сассуоло перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 88'
      Мулаттьери Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Сассуоло начинает контратаку
    • 88'
      Нето Руан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Сассуоло 64.6% (82)
    X 20.5% (26)
    Верона 15% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сассуоло 3:1 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 3:1 Верона

    Исход игры
    Сассуоло
    64.6% (82)
    Ничья
    20.5% (26)
    Верона
    15% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    38.6% (49)
    1:0 Сассуоло
    18.9% (24)
    1:1 Ничья
    17.3% (22)
    1:2 Верона
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Сассуоло
    2.4% (3)
    0:1 Верона
    2.4% (3)
    0:2 Верона
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     