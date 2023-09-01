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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 21'
Санкт-Паули
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Санкт-Паули
4.36
3.72
4.15
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
30
Берендт
Бриан
5
Иванов
Роберт
29
Hasan
Kurucay
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
33
Гризбек
Себастьян
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
14
Уджа
Энтони
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
19
Альберс
Андреас
26
Elias
Saad
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
5:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Среднее время на гол

102
144

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
110

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.2
Кауфманн Фабио 1 0.2
Декарли Сауло 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Saad 1 0.2
Хартель Марсель 1 (1) 0.2
Ирвайн Джексон 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 1 0
Иванов Роберт 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 1 1
Ирвайн Джексон 2 0
Немет Давид 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Elias Saad 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Фортуна
 1:1 5 2 2 1 8 - 3 8
6.
Карлсруэ
 1:1 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Санкт-Паули
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Карлсруэ
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Фортуна
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Айнтрахт Бр
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Фортуна
 1:1 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Карлсруэ
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Санкт-Паули
4.36
3.72
4.15
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