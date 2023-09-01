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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 21290
Айнтрахт Бр
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
23' Желтая карточка
Иванов Роберт
32' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
52' Желтая карточка
Салиакас Манолис
0:1
59' Гол
Elias Saad
64' Желтая карточка
Johan Gomez
1:1
80' Гол
Хельгасон Торир
86' Желтая карточка
Бэнкс Скотт
90'+12

Ход матча

23'
Иванов Роберт
 
32'
 
Ирвайн Джексон
52'
 
Салиакас Манолис
59'
0:1
Elias Saad
(Ирвайн Джексон)
60'
Риттмюллер Марвин
Гризбек Себастьян
 
60'
Кауфманн Фабио
Крюгер Флориан
 
64'
Johan Gomez
 
76'
Калисканер Каан
Johan Gomez
 
76'
Хельгасон Торир
Виб Данило
 
76'
 
Бэнкс Скотт
Альберс Андреас
80'
Хельгасон Торир
1:1
83'
Декарли Сауло
Hasan Kurucay
 
86'
 
Бэнкс Скотт
90'
 
Синани Данел
Бэнкс Скотт
90'
 
Philipp Treu
Рицка Ларс
90'
 
Меткалф Коннор
Elias Saad

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 615
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хофманн
Роб-Торбен
30
Берендт
Бриан
5
Иванов
Роберт
29
Hasan
Kurucay
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
33
Гризбек
Себастьян
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
14
Уджа
Энтони
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
19
Альберс
Андреас
26
Elias
Saad
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
5:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Среднее время на гол

102
144

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
110

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.2
Кауфманн Фабио 1 0.2
Хельгасон Торир 1 0.2
Декарли Сауло 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Saad 2 0.4
Хартель Марсель 1 (1) 0.2
Ирвайн Джексон 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Иванов Роберт 2 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Метс Кароль 1 1
Немет Давид 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Elias Saad 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
5.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Салиакас Манолис получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Ирвайн Джексон получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Иванов Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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