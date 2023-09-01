Тур: 5. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 21290
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаИванов Роберт
32' Желтая карточкаИрвайн Джексон
52' Желтая карточкаСалиакас Манолис
0:1
59' ГолElias Saad
64' Желтая карточкаJohan Gomez
1:1
80' ГолХельгасон Торир
86' Желтая карточкаБэнкс Скотт
90'+12
Ход матча
23'
32'
52'
59'
0:1
64'
80'
1:1
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
352 Количество передач 615
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Philipp Treu
-
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Санкт-Паули
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.63
Среднее время на гол
102
144
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
110
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|1
|0.2
|Кауфманн Фабио
|1
|0.2
|Хельгасон Торир
|1
|0.2
|Декарли Сауло
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Saad
|2
|0.4
|Хартель Марсель
|1 (1)
|0.2
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|1
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Немет Давид
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Oladapo Afolayan
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Санкт-Паули
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3