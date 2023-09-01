Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Динкчи Эрен не смог попасть в створ ударом издали

39' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

39' Бек Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Забитцер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Хайденхайм

37' Вольф Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Мален Дониэлл пробил со штрафного прямо в стенку

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Динкчи Эрен получил желтую карточку от судьи

35' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Вольф Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Хорошую попытку сделал Динкчи Эрен . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Хайденхайм

26' Оооо... вот это был удар! Забитцер Марсель должен был забить с этой позиции.

26' Забитцер Марсель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Вольф Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

25' Динкчи Эрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Шлоттербек Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Забитцер Марсель . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Шлоттербек Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Хайденхайм

17' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Г О О О О О Л - Джан Эмре из команды Боруссия Д забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Kevin Mueller прыгнул не в ту сторону.

14' После проверки VAR судья изменил решение - Боруссия Д пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Боруссия Д

12' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Забитцер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Команда Боруссия Д забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Брандт Юлиан забивает с левой ноги!

7' Джан Эмре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть