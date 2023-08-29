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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Хайденхайм
Прогнозы 40
Боруссия Д 100% (40)
X 0% (0)
Хайденхайм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Хайденхайм
1.26
7.20
11.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Хайденхайм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 2 1
Брандт Юлиан 0 0
Нмеча Феликс 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 1 0.5
Пирингер Марвин 1 0.5

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1
Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2
Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Хайденхайм

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 5 - 7 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Майнц Кор Доминик 2
Айнтрахт Фр Кох Робин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Хайденхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 40
    Боруссия Д 100% (40)
    X 0% (0)
    Хайденхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Хайденхайм
    1.26
    7.20
    11.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (10)
    Нет
    73.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    48.7% (19)
    3:0 Боруссия Д
    15.4% (6)
    3:1 Боруссия Д
    10.3% (4)
    2:1 Боруссия Д
    7.7% (3)
    1:0 Боруссия Д
    7.7% (3)
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