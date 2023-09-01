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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Рома
0:1
Первый тайм: 34'
Милан
0'
0:1
9' Пенальти
Жиру Оливье
19' Желтая карточка
Томори Фикайо
0:1. Гол с пенальти Оливье Жиру ...

Ход матча

9'
0:1
Жиру Оливье
19'
 
Томори Фикайо
31'
Пеллегрини Лоренцо
Ауа Уссем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 132
Рома 15.2% (20)
X 45.5% (60)
Милан 39.4% (52)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
11
Genial #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Милан
8.50
4.50
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
14
Льоренте
Диего
19
Челик
Мехмет
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
22
Ауа
Уссем
59
Залевски
Никола
11
Белотти
Андреа
92
Эль-Шаарави
Стефан
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
Рома
3-5-2
Милан
4-3-3

История личных встреч

Рома
Милан

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.67
Ауа Уссем 1 0.33
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 1.33
Пулишич Кристиан 2 0.67
Эрнандес Тео 1 0.33
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Леау Рафаэл 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дибала Пауло 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Ауа Уссем 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 2 0
Крунич Раде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тиав Малик 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1
Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0
Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0
Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0

Результаты матчей

Рома
Милан

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рома
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Рома
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Рома
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Верона Маньяни Джанджакомо 2
Лечче Понграчич Марин 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    33'
    Томори сейчас буквально повис на Белотти, после чего два игрока оказались на газоне. Мне кажется, что и сам Андреа фолил в этой ситуации, но рефери дал свисток в пользу хозяев. 
  • 32'
    Эрнандес с левого края переводил мяч на Пулишича, который попытался ускориться за мячом, но сохранить его в игре, несмотря на все желание, так и не сумел. 
  • Замена
    31'
    Да, на поле Пеллегрини появляется тем временем. Ауа отправляется отдыхать. Травма, которая может серьезным образом усложнить его выступления за римлян в этом сезоне. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Ауа присел на газон сейчас. Судя по всему, не сможет футболист римского коллектива продолжить поединок. У него большие проблемы со здоровьем. 
  • 28'
    Отбивается снова после навеса с левого края "Рома", но мяч остается у "Милана", который продолжает прощупывать оборону соперника. Раз за разом. 
  • Угловой
    27'
    Снова Леау устремился в атаку. С левого края нанес он удар по рамке соперника и попал в защитника. Третий в матче угловой для миланцев, и Рейндерс будет подавать. 
  • 26'
    Лофтус-Чик отдал передачу на партнера, но получился пас в сторону Белотти, который не смог довести дело до удара. Мяч у него соперники отобрали. 
  • 24'
    Томори здорово отработал в обороне и вернул мяч для своей команды. Последовала передача с левого края в центр штрафной, где до мяча первым добрался вратарь. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Рейндерс оказался сейчас на газоне, столкнувшись с Челиком. Игрок "Ромы" наступил ему на голеностоп, но, к счастью, футболист миланского коллектива сможет продолжить матч. 
  • Угловой
    22'
    Тиав после подачи углового головой пробил по рамке соперника, но взял выше цели. В ответной атаке с правого края на левый в штрафную пришла передача, откуда Ауа нанес выстрел левее цели. 
  • Опасный момент
    20'
    Лофтус-Чик на подступах к штрафной получил мяч, после чего выполнил передачу на Эрнандеса. Пулишич открывается под пас и пробивает под перекладину, но Патрисиу спасает! Угловой!
  • 19'
    Смоллинг сейчас остановил Жиру. За ним на чужую половину поля сейчас прибежал Крис, сфолив в атаке. Томори после подачи в штрафную "Милана" скинул мяч в руки своему вратарю. 
  • Желтая карточка
    18'
    Нет, на "точку" рефери указывать не будет в этой ситуации не будет. В ответном наступлении идет вперед "Рома", и уже Томори срубает соперника на газон. В руках рефери первая карточка желтого цвета получается.
  • Судья
    16'
    Неудачно разыграли угловой сейчас футболисты "Ромы". Была вынесена сфера подальше от рамки. Далее вновь идет вперед миланский клуб, и Эрнандес в борьбе со Смоллингом оказывается на газоне. Симуляция, нет?
  • Угловой
    15'
    Леау отдал передачу с левого края в центр штрафной, но игрок "Ромы" успел отбить мяч в сторону от рамки. Первый угловой в матче.
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    • 14'
      Снова игра у нас успокоилась. "Рома" как-то совсем не прессингует своего соперника. Меньян получил мяч под свой контроль и сейчас выманивает оппонентов на себя.
    • Фол, нарушение
      12'
      Против Льоренте фолят сейчас в атаке миланцы. Нам же показывают Лукаку, который рано или поздно появится на поле. Осталось дождаться его выхода. 
    • 11'
      Вот так, друзья! С такой ошибки от "Ромы" начинается эта встреча. Плохо сыграл Патрисиу, и это отразилось на счете на табло. Миланцы вырвались вперед. 
    • Пенальти
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:1!
      Уверенно забивает Оливье мяч в ворота соперника. В левый от себя угол пробил французский нападающий миланского коллектива. Не угадывает Патрисиу. Оливье забивает в шестом матче подряд!
    • Пенальти!
      8'
      Какое-то падение там было у игрока миланского коллектива. Рапуано, кстати говоря, отправляется смотреть видеоповтор. Судя по всему, упал Лофтус-Чик там не просто так. Да, Патрисиу там ногой по ноге оппоненту попал. Так что пенальти рефери тут 100% назначает. Контакт был, и это факт. 
    • Угловой
      7'
      Лофтус-Чик сейчас получил мяч справа от партнера. Попытался нанести удар, но попал в голкипера, после чего защитник вынес мяч на угловой. Первый в матче. 
    • 6'
      Челик попытался убежать к воротам соперника по правому флангу, но встретили его тут довольно жестко соперники, которые мяч отобрали без нарушения правил. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Снова фол в нашем матче случился. Против игрока "Милана" были правила нарушены. Игроки "Ромы" пока никак не могут забрать мяч под свой контроль. 
    • 4'
      Ауа отдал пас на ход партнеру, но передача в сторону Белотти была крайне сильной. По итогу из рамки вышел голкипер, который забрал мяч в свои перчатки. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Тео получает по ноге от Кристанте. Свистит сразу же главный арбитр встречи. Моуриньо пытается возмутиться у кромки поля, но рефери показывает, что тому нужно держать рот на замке. 
    • 2'
      Футболисты "Ромы" вышли на футбольное поле в красно-оранжевых цветах, а игроки "Милана" предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Риме со свистком главного рефери стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 33'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 33'
      Томори Фикайо из команды Милан заходит слишком далеко, он валит Белотти Андреа.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 32'
      Милан контролирует мяч.
    • 31'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Ауа Уссем получил травму и заменен. Пеллегрини Лоренцо выходит на поле.
    • 30'
      Паредес Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Рома: 32%, Милан: 68%.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Паредес Леандро из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Эль-Шаарави Стефан из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Рейндерс Тиджани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Манчини Джанлука успешно блокирует удар.
    • 28'
      Леау Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Тиав Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ауа Уссем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Калабрия Давиде из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Рома: 34%, Милан: 66%.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Смоллинг Крис из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 23'
      Ауа Уссем из команды Рома не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 23'
      Манчини Джанлука из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 22'
      Шанс! Томори Фикайо из команды Милан пробил головой, но мимо
    • 22'
      Пулишич Кристиан из команды Милан подал угловой справа.
    • 22'
      Пулишич Кристиан пробует нанести удар издали, но Руй Патрисиу ловит мяч
    • 22'
      Эрнандес Тео из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Лофтус-Чик Рубен выиграл воздушное противоборство у Эль-Шаарави Стефан.
    • 20'
      Никола Залевский выиграл воздушное противоборство у Пулишич Кристиан.
    • 20'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Рома: 25%, Милан: 75%.
    • 20'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Томори Фикайо получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 17'
      Леау Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Белотти Андреа из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Рейндерс Тиджани из команды Милан разыграл угловой с левого угла.
    • 16'
      Смоллинг Крис успешно блокирует удар.
    • 15'
      Леау Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Назначен штрафной. Пострадал Леау Рафаэл, его свалил Челик Мехмет.
    • 15'
      Контроль мяча: Рома: 28%, Милан: 72%.
    • 11'
      Контроль мяча: Рома: 21%, Милан: 79%.
    • 11'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Г О О О О О Л - Жиру Оливье из команды Милан забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Руй Патрисиу прыгнул не в ту сторону.
    • 8'
      После проверки VAR судья изменил решение - Милан пробьет пенальти!
    • 7'
      ПЕНАЛЬТИ - Патрисиу Руй из команды Рома привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен.
    • 6'
      Лофтус-Чик Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Рейндерс Тиджани
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 2'
      Манчини Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Тиав Малик выиграл воздушное противоборство у Белотти Андреа.
    • 1'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Рома начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:1 Милан

    Исход игры
    Рома
    15.2% (20)
    Ничья
    45.5% (60)
    Милан
    39.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    90.43% (104)
    Нет
    9.57% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (43)
    1:2 Милан
    24.2% (32)
    2:1 Рома
    9.8% (13)
    2:2 Ничья
    9.1% (12)
    1:0 Рома
    3.8% (5)
    0:1 Милан
    3% (4)
    2:3 Милан
    2.3% (3)
    0:2 Милан
    1.5% (2)
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