Тур: 3. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Рапуано Антонио
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
0:1
19'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Челик
Мехмет
22
Ауа
Уссем
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Милан
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|2
|0.67
|Ауа Уссем
|1
|0.33
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|1.33
|Пулишич Кристиан
|2
|0.67
|Эрнандес Тео
|1
|0.33
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дибала Пауло
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|2
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тиав Малик
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1
Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0
Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0
Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0
Результаты матчей
Рома
Милан
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рома
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (1)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|2 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|2
|Милан
|Эрнандес Тео
|2
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|2
|Верона
|Маньяни Джанджакомо
|2
|Лечче
|Понграчич Марин
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:1 Милан
Исход игры
Рома
15.2% (20)
Ничья
45.5% (60)
Милан
39.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
90.43% (104)
Нет
9.57% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (43)
1:2 Милан
24.2% (32)
2:1 Рома
9.8% (13)
2:2 Ничья
9.1% (12)
1:0 Рома
3.8% (5)
0:1 Милан
3% (4)
2:3 Милан
2.3% (3)
0:2 Милан
1.5% (2)
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