Лофтус-Чик отдал передачу на партнера, но получился пас в сторону Белотти, который не смог довести дело до удара. Мяч у него соперники отобрали.

Снова Леау устремился в атаку. С левого края нанес он удар по рамке соперника и попал в защитника. Третий в матче угловой для миланцев, и Рейндерс будет подавать.

Отбивается снова после навеса с левого края "Рома", но мяч остается у "Милана", который продолжает прощупывать оборону соперника. Раз за разом.

Ауа присел на газон сейчас. Судя по всему, не сможет футболист римского коллектива продолжить поединок. У него большие проблемы со здоровьем.

Да, на поле Пеллегрини появляется тем временем. Ауа отправляется отдыхать. Травма, которая может серьезным образом усложнить его выступления за римлян в этом сезоне.

Эрнандес с левого края переводил мяч на Пулишича, который попытался ускориться за мячом, но сохранить его в игре, несмотря на все желание, так и не сумел.

Томори сейчас буквально повис на Белотти, после чего два игрока оказались на газоне. Мне кажется, что и сам Андреа фолил в этой ситуации, но рефери дал свисток в пользу хозяев.

Леау отдал передачу с левого края в центр штрафной, но игрок "Ромы" успел отбить мяч в сторону от рамки. Первый угловой в матче.

Неудачно разыграли угловой сейчас футболисты "Ромы". Была вынесена сфера подальше от рамки. Далее вновь идет вперед миланский клуб, и Эрнандес в борьбе со Смоллингом оказывается на газоне. Симуляция, нет?

Нет, на "точку" рефери указывать не будет в этой ситуации не будет. В ответном наступлении идет вперед "Рома", и уже Томори срубает соперника на газон. В руках рефери первая карточка желтого цвета получается.

Смоллинг сейчас остановил Жиру. За ним на чужую половину поля сейчас прибежал Крис, сфолив в атаке. Томори после подачи в штрафную "Милана" скинул мяч в руки своему вратарю.

Лофтус-Чик на подступах к штрафной получил мяч, после чего выполнил передачу на Эрнандеса. Пулишич открывается под пас и пробивает под перекладину, но Патрисиу спасает! Угловой!

Тиав после подачи углового головой пробил по рамке соперника, но взял выше цели. В ответной атаке с правого края на левый в штрафную пришла передача, откуда Ауа нанес выстрел левее цели.

Рейндерс оказался сейчас на газоне, столкнувшись с Челиком. Игрок "Ромы" наступил ему на голеностоп, но, к счастью, футболист миланского коллектива сможет продолжить матч.

Томори здорово отработал в обороне и вернул мяч для своей команды. Последовала передача с левого края в центр штрафной, где до мяча первым добрался вратарь.

14' Снова игра у нас успокоилась. "Рома" как-то совсем не прессингует своего соперника. Меньян получил мяч под свой контроль и сейчас выманивает оппонентов на себя.

12' Против Льоренте фолят сейчас в атаке миланцы. Нам же показывают Лукаку, который рано или поздно появится на поле. Осталось дождаться его выхода.

11' Вот так, друзья! С такой ошибки от "Ромы" начинается эта встреча. Плохо сыграл Патрисиу, и это отразилось на счете на табло. Миланцы вырвались вперед.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:1!

Уверенно забивает Оливье мяч в ворота соперника. В левый от себя угол пробил французский нападающий миланского коллектива. Не угадывает Патрисиу. Оливье забивает в шестом матче подряд!

8' Какое-то падение там было у игрока миланского коллектива. Рапуано, кстати говоря, отправляется смотреть видеоповтор. Судя по всему, упал Лофтус-Чик там не просто так. Да, Патрисиу там ногой по ноге оппоненту попал. Так что пенальти рефери тут 100% назначает. Контакт был, и это факт.

7' Лофтус-Чик сейчас получил мяч справа от партнера. Попытался нанести удар, но попал в голкипера, после чего защитник вынес мяч на угловой. Первый в матче.

6' Челик попытался убежать к воротам соперника по правому флангу, но встретили его тут довольно жестко соперники, которые мяч отобрали без нарушения правил.

5' Снова фол в нашем матче случился. Против игрока "Милана" были правила нарушены. Игроки "Ромы" пока никак не могут забрать мяч под свой контроль.

4' Ауа отдал пас на ход партнеру, но передача в сторону Белотти была крайне сильной. По итогу из рамки вышел голкипер, который забрал мяч в свои перчатки.