Тур: 4. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Тирни Пол
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
26
Джайлз
Райан
14
Чон
Тахит
27
Агер
Наиф
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
26 Джайлз РайанЗащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Каборе ИссаПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лутон Таун
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|1 (1)
|0.33
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|2
|0.5
|Антонио Майкл
|2
|0.5
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.25
|Агер Наиф
|1
|0.25
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.25
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Соучек Томаш
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локьер Том
|1
|0
|Накамба Марвелус
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Браун Джейкоб
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агер Наиф
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Лутон Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Лутон Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3
Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0
Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Результаты матчей
Лутон Таун
Вест Хэм
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Лутон Таун
1.7% (2)
Ничья
10.7% (13)
Вест Хэм
87.6% (106)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (75)
Меньше
33.04% (37)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
49.6% (60)
0:2 Вест Хэм
11.6% (14)
1:3 Вест Хэм
9.9% (12)
1:1 Ничья
8.3% (10)
0:1 Вест Хэм
8.3% (10)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:3 Вест Хэм
1.7% (2)
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