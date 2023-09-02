Тур: 4. Стадион: Альберто Бралья.
0'
1:0
4' ГолТремолада Лука
34' Красная карточкаХерманнссон Хьёртур
43' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
66' Желтая карточкаЗаро Джованни
Ход матча
4'
1:0
43'
66'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Млакар ЯнНападающий
-
12 Ante Vukovic
-
-
14 Miha Trdan
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Модена
Пиза
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|2
|0.67
|Тремолада Лука
|1
|0.33
|Fabio Abiuso
|1
|0.33
|Манкони Якопо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.33
|Alesandro Arena
|1
|0.33
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.33
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Леверб Максим
|0
|1
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Модена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0
Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1
Пиза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0
Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1
Результаты матчей
Модена
Пиза
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Модена
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Кремонезе
|Раванелли Лука
|1 1