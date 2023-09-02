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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Модена
1:0
Второй тайм: 83'
Пиза
0'
1:0
4' Гол
Тремолада Лука
34' Красная карточка
Херманнссон Хьёртур
43' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
66' Желтая карточка
Заро Джованни

Ход матча

4'
Тремолада Лука
(Манкони Якопо)
1:0
34'
 
Херманнссон Хьёртур
39'
 
Калабрези Артуро
Морео Стефано
43'
 
Беруатто Пьетро
46'
Стриццоло Лука
Бонфанти Николас
 
46'
Коттали Маттео
Abdoul Guiebre
 
46'
 
Пиччинини Габриэле
Велозу Мигель
46'
 
Млакар Ян
Валоти Матиа
62'
Edoardo Duca
Палумбо Антонио
 
66'
Заро Джованни
 
69'
 
Виньято Эмануэль
Д'Аллесандро Марко
76'
Фальчинелли Диего
Тремолада Лука
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Пиза
3.30
8.00
73.00
Все Коэффициенты
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
8
Abdoul
Guiebre
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
17
Манкони
Якопо
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
5
Канестрелли
Симоне
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Беруатто
Пьетро
44
Велозу
Мигель
27
Валоти
Матиа
28
Alesandro
Arena
16
Надь
Адам
77
Д'Аллесандро
Марко
32
Морео
Стефано
Модена
4-3-1-2
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Модена
Пиза

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
4:2
СB
3:3
СB
1:0
СB
0:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.67
Тремолада Лука 1 0.33
Fabio Abiuso 1 0.33
Манкони Якопо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.33
Alesandro Arena 1 0.33
Валоти Матиа 1 (1) 0.33

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стриццоло Лука 1 0
Коттали Маттео 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херманнссон Хьёртур 0 1
Леверб Максим 0 1
Калабрези Артуро 1 0
Николас Андраде 1 0
Марин Мариус 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Модена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0
Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1
Пиза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0
Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1

Результаты матчей

Модена
Пиза

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Модена
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Модена
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Палермо
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Зюйдтироль
 3:1 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Асколи
 1:3 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
17.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
ФералпиСало
 0:2 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 3:1 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Асколи
 1:3 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Палермо
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
ФералпиСало
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 3:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Пиза
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Реджо-Аудаче
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 0:2 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Кремонезе Раванелли Лука 1 1
Весь список
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    • 4'
      Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
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    Модена
    Ничья
    Пиза
    3.30
    8.00
    73.00
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