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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Палермо
2:0
Второй тайм: 82'
ФералпиСало
0'
1:0
16' Гол
Инсинье Роберто
2:0
48' Гол
Штулац Лео
50' Желтая карточка
Nicolo Valente
65' Желтая карточка
Фьордилино Лука

Ход матча

16'
Инсинье Роберто
(Хендерсон Лиам)
1:0
41'
Nicolo Valente
Инсинье Роберто
 
48'
Штулац Лео
(Сегре Джакопо)
2:0
50'
Nicolo Valente
 
57'
 
Denis Hergheligiu
Loris Bacchetti
57'
 
Феличи Маттиа
Ди Мольфетта Давиде
62'
Хансен Кристоффер Лунн
Аурелио Джузеппе
 
63'
Aljosa Vasic
Хендерсон Лиам
 
65'
 
Фьордилино Лука
73'
 
Бутич Карло
Феррарини Габриэле
73'
 
Летиция Гаэтано
Ла Мантия Андреа

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
ФералпиСало
1.67
6.00
6.00
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
31
Аурелио
Джузеппе
53
Хендерсон
Лиам
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Пицциньякко
Семуэль
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
2
Феррарини
Габриэле
87
Мартелла
Бруно
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
14
Компаньон
Маттиа
10
Ди
Мольфетта
Давиде
91
Ла
Мантия
Андреа
Палермо
4-3-3
ФералпиСало
3-4-2-1

История личных встреч

Палермо
ФералпиСало

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СCПВК
1:0
СCПВК
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сегре Джакопо 1 0.33
Лучиони Фабио 1 0.33
Инсинье Роберто 1 0.33
Штулац Лео 1 0.33
Солери Эдоардо 1 0.33
Хендерсон Лиам 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Aljosa Vasic 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 3 0
Davide Balestrero 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Alessandro Pilati 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФералпиСало
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФералпиСало
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0
ФералпиСало
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2

Результаты матчей

Палермо
ФералпиСало

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Палермо
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Модена
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Палермо
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Зюйдтироль
 3:1 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Асколи
 1:3 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
17.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
ФералпиСало
 0:2 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 3:1 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Асколи
 1:3 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Палермо
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
ФералпиСало
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 3:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Пиза
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Реджо-Аудаче
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1:3 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 0:2 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Кремонезе Раванелли Лука 1 1
Весь список
  • 50'
    Nicola Valente получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Сегре Джакопо сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Палермо
    Ничья
    ФералпиСало
    1.67
    6.00
    6.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Палермо 2:0 ФералпиСало онлайн

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