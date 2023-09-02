  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Палермо
3:0
Конец матча
ФералпиСало
0'
1:0
15' Гол
Инсинье Роберто
2:0
46' Гол
Штулац Лео
50' Желтая карточка
Nicolo Valente
65' Желтая карточка
Фьордилино Лука
3:0
85' Гол
Ди Франческо Федерико
90'+6
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
31
Аурелио
Джузеппе
53
Хендерсон
Лиам
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Пицциньякко
Семуэль
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
2
Феррарини
Габриэле
87
Мартелла
Бруно
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
14
Компаньон
Маттиа
10
Ди
Мольфетта
Давиде
91
Ла
Мантия
Андреа
Палермо
4-3-3
ФералпиСало
3-4-2-1

История личных встреч

Палермо
ФералпиСало

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СCПВК
1:0
СCПВК
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солери Эдоардо 1 0.33
Сегре Джакопо 1 0.33
Лучиони Фабио 1 0.33
Инсинье Роберто 1 0.33
Ди Франческо Федерико 1 0.33
Штулац Лео 1 0.33
Хендерсон Лиам 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Aljosa Vasic 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 3 0
Davide Balestrero 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Alessandro Pilati 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФералпиСало
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФералпиСало
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФералпиСало
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0
ФералпиСало
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2

Результаты матчей

Палермо
ФералпиСало

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Палермо
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
17.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Палермо 3:0 ФералпиСало онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     