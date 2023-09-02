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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Парма
0:0
Конец матча
Реджо-Аудаче
0'
77' Желтая карточка
Кабаши Элвис
80' Желтая карточка
Эстевес Науэль
90' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
90' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
90'+5

Ход матча

59'
 
Natan Girma
Вергара Антонио
59'
Партипило Антони
Михэйлэ Валентин
 
59'
 
Muhamed Varela Djamanca
Петтинари Стефано
59'
Загаритис Василиос
Ансальди Кристиан
 
64'
Чолак Антонио-Мирко
Бонни Анж-Йоан
 
64'
Бегич Тьяс
Бенедычак Адриан
 
72'
 
Антист Жанис
Ланини Эрик
72'
 
Нарди Филиппо
Портанова Маноло
77'
 
Кабаши Элвис
79'
Зом Симон
Бернабе Адриан
 
80'
Эстевес Науэль
 
83'
 
Шиминьски Пшемыслав
Кабаши Элвис
90'
Дель Прато Энрико
 
90'
 
Бьянко Алессандро

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 511 Количество передач 350
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
3
Осорио
Йордан
14
Ансальди
Кристиан
10
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
28
Михэйлэ
Валентин
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
19
Романья
Филиппо
17
Либутти
Лоренцо
90
Портанова
Маноло
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
30
Вергара
Антонио
23
Петтинари
Стефано
10
Ланини
Эрик
Парма
4-2-3-1
Реджо-Аудаче
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернабе Адриан 2 0.5
Бенедычак Адриан 2 (2) 0.5
Чолак Антонио-Мирко 1 0.25
Бонни Анж-Йоан 1 0.25
Ман Деннис 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Зом Симон 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтинари Стефано 1 0.25
Ланини Эрик 1 0.25
Видо Лука 1 (1) 0.25
Кабаши Элвис 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 1 1
Партипило Антони 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 3 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Кабаши Элвис 2 0
Чигарини Лука 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Natan Girma 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3
Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Реджо-Аудаче
(5 матчей)
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 поражения
Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2
Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

Парма
Реджо-Аудаче

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Парма
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
17.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Вергара Антонио уходит с поля. Natan Girma выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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