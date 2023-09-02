Тур: 4. Стадион: Эннио Тардини.
0:0
Конец матча
0'
77' Желтая карточкаКабаши Элвис
80' Желтая карточкаЭстевес Науэль
90' Желтая карточкаДель Прато Энрико
90' Желтая карточкаБьянко Алессандро
90'+5
Ход матча
77'
80'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
511 Количество передач 350
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.66 Победа «Пармы»
-
77
Кабаши
Элвис
10
Ланини
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
80 Natan Girma
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернабе Адриан
|2
|0.5
|Бенедычак Адриан
|2 (2)
|0.5
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.25
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.25
|Ман Деннис
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Зом Симон
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтинари Стефано
|1
|0.25
|Ланини Эрик
|1
|0.25
|Видо Лука
|1 (1)
|0.25
|Кабаши Элвис
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|1
|1
|Партипило Антони
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянко Алессандро
|3
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Natan Girma
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3
Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Реджо-Аудаче
(5 матчей)
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 поражения
Результаты матчей
Парма
Реджо-Аудаче
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Парма
Реджо-Аудаче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|3
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1