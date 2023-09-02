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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Вестерос
0:0
Второй тайм: 57'
Браге
0'
34' Желтая карточка
Aly Coulibaly

Ход матча

34'
Aly Coulibaly
 
46'
Эдлунд Олле
Aly Coulibaly
 
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Браге
2.35
4.20
4.00
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
21
Aly
Coulibaly
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
3
Асанте
Эйрик
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
8
Хеллберг
Сет
14
Jacob
Stensson
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
Вестерос
3-4-3
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Вестерос
Браге

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
1:3
С
3:3
С
2:2
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:3
С
2:1
С
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Среднее время на гол

64
76

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.8

Среднее время на гол

76
50

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.29
1.48

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.38
Йоханссон Саймон 5 0.24
Jaheem Burke 4 0.19
Гефверт Симон 2 0.1
Нсабиумва Фредерик 2 0.1
Эдлунд Олле 2 0.1
Max Larsson 2 0.1
Miguel Sandberg 2 0.1
Daniel Ask 1 0.05
Patric Aaslund 1 0.05
Троне Филип 1 0.05
Гамбош Мартин 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Anders Hellblom 1 0.05
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (2) 0.33
Samouil Izountouemoi 4 0.19
Хеллберг Сет 3 0.14
Берггрен Густав 2 0.1
Kevin Appiah Nyarko 2 0.1
Pontus Jonsson1 1 0.05
Jacob Stensson 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Редин Понтус 1 0.05
Henry Sletsjoee 1 0.05
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Alex Douglas 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Herman Magnusson 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 6 0
Хеллберг Сет 4 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Браге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Вестерос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Браге
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

17
15
Вестерос
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Браге
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
50%
5
25%
31-45
1
25%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
25%
3
15%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

34
23
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
9%
2
9%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
3
9%
7
30%
31-45
10
29%
29%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Пропущено

15
32
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
0
0%
3
9%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
4
27%
7
22%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4
Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2

Результаты матчей

Вестерос
Браге

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
5
5
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
4
1.5
1
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
6
14
5
15
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 0:0 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 0:0 22 12 4 6 43 - 27 40
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 1:0 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Браге
 0:0 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 0:1 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 0:0 21 4 5 12 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 1:0 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 0:0 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:0 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 0:0 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 0:1 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 0:0 12 6 4 2 23 - 17 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 1:0 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 0:1 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:0 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 0:0 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Aly Coulibaly уходит с поля. Эдлунд Олле выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Aly Coulibaly получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Браге
2.35
4.20
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:0 Браге онлайн

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