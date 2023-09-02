Тур: 21.
Ход матча
34'
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
23 Троне ФилипНападающий
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Вестерос
Браге
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.18
Среднее время на гол
64
76
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.8
Среднее время на гол
76
50
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.29
1.48
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.38
|Йоханссон Саймон
|5
|0.24
|Jaheem Burke
|4
|0.19
|Гефверт Симон
|2
|0.1
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.1
|Эдлунд Олле
|2
|0.1
|Max Larsson
|2
|0.1
|Miguel Sandberg
|2
|0.1
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Троне Филип
|1
|0.05
|Гамбош Мартин
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Anders Hellblom
|1
|0.05
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (2)
|0.33
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.19
|Хеллберг Сет
|3
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.1
|Pontus Jonsson1
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Редин Понтус
|1
|0.05
|Henry Sletsjoee
|1
|0.05
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|6
|0
|Хеллберг Сет
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Браге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Вестерос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Браге
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
17
15
Вестерос
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Браге
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
4
20
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
50%
5
25%
31-45
1
25%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
25%
3
15%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
4
24%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
34
23
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
9%
2
9%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
3
9%
7
30%
31-45
10
29%
29%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Пропущено
15
32
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
0
0%
3
9%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
4
27%
7
22%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
2
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4
Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2
Результаты матчей
Вестерос
Браге
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
55
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
74
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
146
119
614
515
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|0:0
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|43 - 27
|40
|4.
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|1:0
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|9.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|23 - 32
|25
|10.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|5
|9
|27 - 36
|23
|13.
|21
|6
|5
|10
|28 - 41
|23
|14.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|20 - 27
|18
|16.
|0:0
|21
|4
|5
|12
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|0:0
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 17
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7