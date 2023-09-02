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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Ворскла
0:0
Первый тайм: 13'
Александрия
0'
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Александрия
3.35
3.55
2.90
Все Коэффициенты
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
29
Бацула
Андрей
9
Корниенко
Виктор
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
5
Roman
Savchenko
12
Эрнандес
Хосе
I
55
Смирный
Евгений
20
Ващенко
Даниил
8
Kyrylo
Sigeev
9
Калитвинцев
Владислав
15
Андрейчук
Андрей
11
Шулянский
Артём
Ворскла
Александрия

История личных встреч

Ворскла
Александрия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.09

Среднее время на гол

50
82

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
82

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.6
Степанюк Руслан 1 0.2
Родригес Фелипе II 1 0.2
Бацула Андрей 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.33
Скорко Данил 1 0.17

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Челядин Артём 2 0
Tiago Santana 2 0
Бацула Андрей 1 0
Пердута Игорь 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 2 0
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Скорко Данил 1 0
Roman Savchenko 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Александрия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Александрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1
Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0
Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1

Результаты матчей

Ворскла
Александрия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 6 4 0 2 10 - 4 12
3.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
5.
Кривбасс
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Александрия
 0:0 6 2 2 2 3 - 5 8
8.
Ворскла
 0:0 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 0:0 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Ворскла
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Кривбасс
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ворскла
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Александрия
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Александрия
3.35
3.55
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Александрия онлайн

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