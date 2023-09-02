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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Полесье
2:0
Конец матча
Оболонь
0'
22' Желтая карточка
Будковский Филипп
33' Желтая карточка
Taras Moroz
35' Желтая карточка
Artem Smolyakov
79' Желтая карточка
Тарануха Ростислав
90' Вторая желтая карточка
Taras Moroz
1:0
90' Пенальти
Грицук Василий
2:0
90' Гол
Козак Артём
90'+11
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
6
Танковский
Вячеслав
55
Крушиньский
Борис
7
Назаренко
Александр
99
Arielson
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
1
Федоривский
Назарий
33
Нагиев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
2
Карась
Даниил
5
Осман
Александр
14
Oleksandr
Chernov
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
25
Vitaliy
Grusha
10
Слободян
Олег
8
Тарануха
Ростислав
Полесье
Оболонь

История личных встреч

Полесье
Оболонь

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.33
Макуана Бени 2 0.33
Козак Артём 1 0.17
Назаренко Александр 1 0.17
Кушниренко Богдан 1 0.17
Arielson 1 0.17
Грицук Василий 1 (1) 0.17
Янаков Денис 1 (1) 0.17
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.17
Igor Krasnopir 1 0.17
Тарануха Ростислав 1 0.17
Карась Даниил 1 0.17
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаповал Владислав 1 1
Artem Smolyakov 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Шабанов Артём 1 0
Будковский Филипп 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 3 1
Карась Даниил 1 1
Vitaliy Grusha 1 1
Приймак Владислав 2 0
Тарануха Ростислав 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Вовкун Артем 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Полесье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
0
Полесье
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
70%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
3
75%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1
Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2
Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0

Результаты матчей

Полесье
Оболонь

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Полесье
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 6 4 0 2 10 - 4 12
3.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
5.
Кривбасс
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Александрия
 0:0 6 2 2 2 3 - 5 8
8.
Ворскла
 0:0 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 0:0 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Ворскла
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Кривбасс
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ворскла
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Александрия
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Artem Smolyakov получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Taras Moroz получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Будковский Филипп получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 2:0 Оболонь онлайн

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