Тур: 6. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
22' Желтая карточкаБудковский Филипп
33' Желтая карточкаTaras Moroz
35' Желтая карточкаArtem Smolyakov
79' Желтая карточкаТарануха Ростислав
90' Вторая желтая карточкаTaras Moroz
1:0
90' ПенальтиГрицук Василий
2:0
90' ГолКозак Артём
90'+11
Ход матча
33'
35'
90'
90'
1:0
90'
2:0
71
Бойко
Денис
99
Arielson
18
Макуана
Бени
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ArielsonПолузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Полесье
Оболонь
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|2
|0.33
|Макуана Бени
|2
|0.33
|Козак Артём
|1
|0.17
|Назаренко Александр
|1
|0.17
|Кушниренко Богдан
|1
|0.17
|Arielson
|1
|0.17
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.17
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.17
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.17
|Igor Krasnopir
|1
|0.17
|Тарануха Ростислав
|1
|0.17
|Карась Даниил
|1
|0.17
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Artem Smolyakov
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Шабанов Артём
|1
|0
|Будковский Филипп
|1
|0
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Карась Даниил
|1
|1
|Vitaliy Grusha
|1
|1
|Приймак Владислав
|2
|0
|Тарануха Ростислав
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Вовкун Артем
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Полесье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
0
Полесье
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
70%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
3
75%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1
Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2
Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0
Результаты матчей
Полесье
Оболонь
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Полесье
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 5
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2