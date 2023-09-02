Тур: 3. Стадион: Serres Municipal Stadium.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаFranco Baldassarra
1:0
30' ГолМургос Саввас
32' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
45' Желтая карточкаМургос Саввас
80' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
1:1
90' ГолСоуза Жоау Педру
90'+7
Ход матча
30'
1:0
32'
45'
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
37
Гайек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
-
98 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хуанпи АньорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
История личных встреч
Пансерраикос
Панетоликос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мургос Саввас
|1
|0.33
|Алексич Коста
|1
|0.33
|Пилеас Костас
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.5
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|0
|1
|Хован Адриан
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Stavros Petravrakis
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Мургос Саввас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Уэдраого Исмаила
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2
Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0 Теспротос - Пансерраикос 0:2
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0
Результаты матчей
Пансерраикос
Панетоликос
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Атромитос
|Цидотас Панайотис
|1 1