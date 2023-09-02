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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Пансерраикос
1:1
Конец матча
Панетоликос
0'
22' Желтая карточка
Franco Baldassarra
1:0
30' Гол
Мургос Саввас
32' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
45' Желтая карточка
Мургос Саввас
80' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
1:1
90' Гол
Соуза Жоау Педру
90'+7
1
Хован
Адриан
3
Stavros
Petravrakis
31
Бергстрём
Эмиль
37
Гайек
Томаш
2
Пилеас
Костас
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
11
Mathias
Tomas
17
Alexandros
Maskanakis
14
Алексич
Коста
1
Капино
Стефанос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
47
Малис
Александрос
54
Льявас
Георгиос
34
Facundo
Perez
37
Цигарас
Ангелос
80
Franco
Baldassarra
24
Pedro
Silva
Torrejon
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
Пансерраикос
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Пансерраикос
Панетоликос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:3
К
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
0:0
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мургос Саввас 1 0.33
Алексич Коста 1 0.33
Пилеас Костас 0 0
Mathias Tomas 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.5
Pedro Silva Torrejon 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 0 1
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Мургос Саввас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 1 0
Franco Baldassarra 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2
Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0 Теспротос - Пансерраикос 0:2
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3
Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0

Результаты матчей

Пансерраикос
Панетоликос

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Астерас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
ОФИ
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
9.
Панетоликос
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Олимпиакос
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ламия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Панетоликос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
ОФИ
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 2 (1)
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Олимпиакос Масурас Гиоргос 2
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Атромитос Цидотас Панайотис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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