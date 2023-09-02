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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Минай
1:4
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
37' Гол
Матвиенко Николай
50' Желтая карточка
Одарюк Владимир
0:2
60' Гол
Кащук Алексей
65' Желтая карточка
Судаков Георгий
0:3
66' Гол
Судаков Георгий
67' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
1:3
72' Гол
Yegor Gunichev
74' Желтая карточка
Келси Кевин
1:4
78' Гол
Вьюнник Богдан
85' Желтая карточка
90'+5
13
Бандура
Александр
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
5
Кравчук
Юрий
44
Vadym
Vitenchuk
6
Ралюченко
Андрей
2
Taras
Dmytruk
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Гечев
Михаил
78
Valeriy
Rogozynsky
77
Вишневский
Олег
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
32
Козик
Эдуард
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
29
Назарина
Егор
8
Крыськив
Дмитрий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
Минай
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Минай
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
45

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.33
Yegor Tverdokhlib 1 0.17
Yegor Gunichev 1 0.17
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 3 0.5
Матвиенко Николай 3 0.5
Крыськив Дмитрий 2 0.33
Траоре Лассина 2 0.33
Вьюнник Богдан 1 0.17
Сикан Даниил 1 0.17
Назарина Егор 1 0.17
Судаков Георгий 1 0.17
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Зубков Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панасенко Сергей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Петько Сергей 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Andriy Buleza 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Чигринский Дмитрий 1 1
Гочолеишвили Гиорги 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Судаков Георгий 2 0
Топалов Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Минай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
25%
2
14%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3
Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0

Результаты матчей

Минай
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Минай
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
5.
Кривбасс
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 7 5
13.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
14.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Кривбасс
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Весь список
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