Тур: 6. Стадион: Minaj Arena.
1:4
Конец матча
0'
0:1
37' ГолМатвиенко Николай
50' Желтая карточкаОдарюк Владимир
0:2
60' ГолКащук Алексей
65' Желтая карточкаСудаков Георгий
0:3
66' ГолСудаков Георгий
67' Желтая карточкаРалюченко Андрей
1:3
72' ГолYegor Gunichev
74' Желтая карточкаКелси Кевин
1:4
78' ГолВьюнник Богдан
90'+5
Ход матча
37'
50'
60'
0:2
65'
66'
67'
72'
74'
78'
1:4
85'
26
Конопля
Ефим
32
Козик
Эдуард
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Минай
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
45
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.33
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.17
|Yegor Gunichev
|1
|0.17
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.5
|Матвиенко Николай
|3
|0.5
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.33
|Траоре Лассина
|2
|0.33
|Вьюнник Богдан
|1
|0.17
|Сикан Даниил
|1
|0.17
|Назарина Егор
|1
|0.17
|Судаков Георгий
|1
|0.17
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Ралюченко Андрей
|1
|0
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Судаков Георгий
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Минай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
25%
2
14%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3
Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0
Результаты матчей
Минай
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Минай
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2