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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Кошице
1:0
Первый тайм: 45'
Злате Моравце
0'
1:0
27' Гол
Грессак Лукас

Ход матча

27'
Грессак Лукас
(Boris Turcak)
1:0
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Злате Моравце
4.10
6.00
4.20
Все Коэффициенты
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
20
Кривак
Ян
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
17
Голиков
Александр
34
Грессак
Лукас
10
Boris
Turcak
24
Фашко
Михал
9
Пачинда
Эрик
55
Медвед
Жан
1
Matej
Slavik
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
11
Jakub
Svec
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
29
Бренкус
Адам
Кошице
4-2-3-1
Злате Моравце
4-3-3

История личных встреч

Кошице
Злате Моравце

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

К
3:1
С
1:2
С
3:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
2:1
CL
0:1
CL
3:2
К
1:0
К
2:2
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:1
CL
4:1
CL
2:0
CL
2:2
К
1:1
К
1:1
CL
2:1
CL
2:1
CL
3:0

Голы

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.07

Среднее время на гол

47
84

Всего голов

39
24

Голов в среднем за матч

1.56
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

57
93

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.2
Грессак Лукас 1 0.2
Медвед Жан 1 0.2
Marcel Vasil 1 0.2
Boris Turcak 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 2 0.33
Наги Рихард 1 0.17
Черепаки Роман 0 0
Дуга Денис 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 3 0
Boris Turcak 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Кесе Кристи 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Jan Mizerak 1 0
Галлович Давид 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мошко Матей 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Наги Рихард 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Бренкус Адам 1 0
Patrik Mijic 1 0

Результаты матчей

Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
1
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Злате Моравце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0
Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1
Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0

Результаты матчей

Кошице
Злате Моравце

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кошице
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
2.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
3.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Тренчин
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Кошице
 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Спартак Трнава
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
10.
Скалица
 5 1 1 3 5 - 6 4
11.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Скалица
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Кошице
 1:0 3 1 1 1 1 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Злате Моравце
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 1:0 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Злате Моравце
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Злате Моравце
4.10
6.00
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кошице 1:0 Злате Моравце онлайн

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