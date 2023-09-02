Тур: 6. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолГрессак Лукас
55' Желтая карточкаБренкус Адам
82' Желтая карточкаГоликов Александр
90'+5
Ход матча
27'
1:0
55'
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
20
Кривак
Ян
10
Boris
Turcak
24
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
11
Jakub
Svec
29
Бренкус
Адам
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Boris TurcakПолузащитник
-
24 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
27 erik Liener
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Бренкус АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
История личных встреч
Кошице
Злате Моравце
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.9
1.07
Среднее время на гол
47
84
Всего голов
39
24
Голов в среднем за матч
1.56
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
57
93
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.2
|Грессак Лукас
|1
|0.2
|Медвед Жан
|1
|0.2
|Marcel Vasil
|1
|0.2
|Boris Turcak
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.33
|Наги Рихард
|1
|0.17
|Черепаки Роман
|0
|0
|Дуга Денис
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|4
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Jan Mizerak
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мошко Матей
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Наги Рихард
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
1
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Злате Моравце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0
Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1
Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Результаты матчей
Кошице
Злате Моравце
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кошице
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|0 - 7
|2
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3