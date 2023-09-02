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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 3.
Этникос Ахна
1:0
Второй тайм: 50'
Отеллос
0'
1:0
1' Гол
Элиа Мариос
22' Желтая карточка
Ананг Бенсон
25' Красная карточка
Ананг Бенсон
40' Желтая карточка
Lukas Brambilla

Ход матча

1'
Элиа Мариос
1:0
22'
 
Ананг Бенсон
25'
 
Ананг Бенсон
26'
 
Ibrahim Sangare II
Habib Oueslati
40'
 
Lukas Brambilla
46'
 
Рамос Лукас
Eduardo Nardini
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Отеллос
3.80
3.76
4.19
Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Отеллос

История личных встреч

Этникос Ахна
Отеллос

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
2:1
ВД
1:0
ВД
2:3
ВД
1:1
К
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 4 (1) 1.33
Липски Патрик 1 0.33
Пехливанис Мариос 1 0.33
Эммануэль Ломотей 1 0.33
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.33

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиа Мариос 1 0
Спировски Стефан 1 0
Де Ириондо Мануэль 1 0
Липски Патрик 1 0
Enzo Cabrera2 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 2 1
Н'Диайе Мамаду 1 0
Ibrahim Sangare II 1 0
Lukas Brambilla 1 0
Habib Oueslati 1 0
Antxon Jaso 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
0
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1
Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2
Отеллос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1

Результаты матчей

Этникос Ахна
Отеллос

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Омония Никосия
 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
АЕК Ларнака
 1:0 3 1 1 1 6 - 7 4
6.
Этникос Ахна
 1:0 3 1 1 1 7 - 8 4
7.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
11.
Кармиотисса
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Отеллос
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Закакиу
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Этникос Ахна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Пафос
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АЕК Ларнака
 1:0 1 0 1 0 5 - 5 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Омония Никосия
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Отеллос
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Этникос Ахна
 1:0 2 0 1 1 6 - 8 1
9.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Пафос
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Докса Катокопия
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Закакиу
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 4
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
АЕК Ларнака Фран Соль 4
Анортосис Герреро Мигель 3
Анортосис Кастель Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Отеллос Ананг Бенсон 1 2
Закакиу Делмиро 1 1
Неа Саламина Тчаха Серж 1 1
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 2
Докса Катокопия Трайчевски Душко 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Eduardo Nardini уходит с поля. Рамос Лукас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Lukas Brambilla получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Habib Oueslati уходит с поля. Ibrahim Sangare выходит вместо него
  • 25'
    УДАЛЕНИЕ! - Ананг Бенсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 22'
    Ананг Бенсон получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Г О О О О Л - Элиа Мариос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Отеллос
3.80
3.76
4.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна 1:0 Отеллос онлайн

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