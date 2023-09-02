Тур: 3.
1:0
Второй тайм: 50'
0'
1:0
1' ГолЭлиа Мариос
22' Желтая карточкаАнанг Бенсон
25' Красная карточкаАнанг Бенсон
40' Желтая карточкаLukas Brambilla
Ход матча
1'
1:0
22'
25'
40'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янсен КвинтЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Этникос Ахна
Отеллос
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|4 (1)
|1.33
|Липски Патрик
|1
|0.33
|Пехливанис Мариос
|1
|0.33
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.33
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|0.33
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элиа Мариос
|1
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Enzo Cabrera2
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|2
|1
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0
|Ibrahim Sangare II
|1
|0
|Lukas Brambilla
|1
|0
|Habib Oueslati
|1
|0
|Antxon Jaso
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
0
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1
Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2
Отеллос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1
Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1
Результаты матчей
Этникос Ахна
Отеллос
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|5.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|5 - 5
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|4
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|Отеллос
|Ананг Бенсон
|1 2
|Закакиу
|Делмиро
|1 1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|2
|Докса Катокопия
|Трайчевски Душко
|2